Avant de recevoir l'ASSE, Franck Haise s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. L'occasion d'aborder la rencontre et l'adversaire du week-end, l'AS Saint-Etienne.

Franck Haise, entraineur de l'OGCN avant Nice - ASSE : "L'idée c'est de partir sur une bonne note oui et de continuer à être en Coupe en 2026. Se qualifier ça ferait du bien à tout le monde. La Coupe est un moyen de regagner des matchs. Cette équipe de St-Etienne fait beaucoup de choses de qualité. Entre le 2e de Ligue 2 et une équipe dans une mauvaise passe, l'écart ne doit pas être très important."

Hécatombe pour l'OGCN

Franck Haise, entraineur de l'OGCN avant Nice - ASSE : "Moi je vais parler de la partie terrain et je trouve que les gars ont bien bossé. Le groupe a été rajeuni avec les départs à la CAN (Abdi, Mendy, Diouf et Boudaoui). Vanhoutte est incertain, il est diminué, on verra s'il est dans le groupe. Moffi et Boga sont de nouveau en arrêt de travail, c'est tout ce que je sais. J'ai 12 joueurs absents donc vous vous doutez bien que si je pouvais avoir plus de monde sur le terrain je serai satisfait. Dante ? Je pense que pour lui la situation est difficile à vivre. Quand vous n'êtes pas sur le terrain c'est difficile d'avoir beaucoup de poids en dehors. L'absence du public ? J'aurais préféré que nos supporters soient là. Jouer à huis clos ce n'est pas des bons souvenirs quand je repense au Covid."

Nice - ASSE et ce sera les vacances

Franck Haise, entraineur de l'OGCN avant Nice - ASSE : "Ils auront six jours de coupure et on reprendra. Je me projette évidemment. On sait qu'on doit améliorer l'effectif alors si je peux contribuer, à la demande de la direction sportive, à appeler des gens que je connais, que j'ai eu, ou que je n'ai pas eu, bien sûr que je suis là et que je travaille. La situation est assez difficile pour ne pas baisser la garde. Il y a un certain nombre d'éléments que je ne maitrise pas. Terem et Jérémie ? Je ne sais pas. Les blessures des défenseurs ? Non plus. Clauss ? Il n'est pas venu me voir pour partir cet hiver."

Absents pour l'OGCN : Ndayishimiye, Abdelmonem, Bombito (blessés), Abdi, Mendy, Diouf, Boudaoui (CAN), Dante (Reprise), Moffi, Boga (en arrêt). Louchet (suspendu). Vanhoutte (incertain)

Source : Ici Azur