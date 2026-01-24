En difficulté sur la première partie de saison, Lucas Stassin a enfin montré un autre visage. Freiné par un transfert avorté cet été, l'attaquant belge a retrouvé de l'allant face à Clermont. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Une talonnade, et voilà que le caviar est servi à Augustine Boakye (1-0, 55e). Face à Clermont, Lucas Stassin a retrouvé des couleurs. Le vert, espérons-le, qui pourrait offrir à l’ASSE une bien meilleure seconde partie de saison, tant l’animation offensive d’Eirik Horneland repose sur son attaquant.

"Un joueur en crise de confiance totale"

Il faut remonter au mois d'octobre 2025, face à Montpellier, pour retrouver un Lucas Stassin décisif, auteur d'une passe décisive pour Davitashvili. Et à septembre, contre Amiens, pour sa dernière réalisation.

"Je vois surtout un joueur en crise de confiance totale, observe Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. C’est un garçon dont la qualité première est sa capacité à être décisif, et aujourd’hui, il peine à l’être de nouveau au regard des choix qu’il fait."

Pourtant, le début de saison réussi annonçait de grandes choses (quatre buts, une passe décisive en septembre). "On pensait tous que ça allait enchaîner, avoue Pierre, chroniqueur pour Peuple Vert. On croyait qu’il avait digéré son transfert avorté au Paris FC. Mais par la suite, tout s’est délité, et il a mis du temps à revenir."

Un retour au haut niveau à espérer du côté de l'ASSE ?

Mais face à Clermont, l'attaquant belge, titularisé à la pointe de l'attaque, s'est montré plus généreux dans les courses. "Il a pas mal dézoné, analyse Sylvain. On sent qu’il cherche à retrouver son niveau. (...) Maintenant, à lui de faire six mois qui ressemblent aux six mois qu’il nous a offerts en deuxième partie de saison en Ligue 1. Quoi qu’il en soit, je pense qu’il a besoin du déclic, du but qui va marquer."

Tout semble désormais n'être qu'une question de temps avant de voir Stassin de retour au haut niveau. "Il était au niveau en Ligue 1, il n’y a pas de raison qu’il ne le soit pas en Ligue 2, même si ce n’est pas le même championnat. (...) Je suis persuadé que s’il faut faire un sprint final et enchaîner les points, on aura un Lucas Stassin au rendez-vous", assure Pierre.

Debrief ASSE - Clermont (1-0) : Service Minimum pour les Verts !