Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse d’un concurrent direct à la montée en Ligue 1. Les Verts seront sur la pelouse du Stade de Reims à 20h pour espérer prendre cinq points d’avance sur les locaux. Retour sur la rencontre de la saison dernière entre les Rémois et les Verts.

La saison 2024-2025 approche de son terme et l’ASSE semble condamnée à l’exploit pour sauver sa place dans l’élite. Pour garder l’espoir d’un maintien en Ligue 1, les Verts doivent s’imposer à Reims lors de la 33e et avant-dernière journée de championnat.

Les Champenois sont assurés de ne pas descendre directement en Ligue 2, mais veulent tout de même éviter un barrage. Les Rémois comptent six points d’avance sur les Ligériens avant la rencontre. Ils possèdent également une différence de buts de -11, suffisante pour ne pas terminer à la 17e place, occupée par l’ASSE, qui affiche -30 au goal average.

L’ASSE prend les choses en main pour garder espoir

Condamnés à vaincre ou périr, les Stéphanois vont rapidement prendre l’avantage dans cette partie. Sur un ballon gratté par Moueffek dans la surface de réparation adverse, Cardona décale Tardieu. Le milieu stéphanois enveloppe son ballon et ne laisse aucune chance à Diouf. L’ancien Troyen marque alors son premier but de la saison et lance parfaitement la rencontre.

Les Rémois, qui avaient démarré la rencontre avec un bloc bas, doivent revoir leur plan de jeu pour revenir dans la partie. Les hommes de Samba Diawara mettent du temps avant d’apporter du danger sur le but de Larsonneur. Il faut attendre le cœur de la première période pour voir le capitaine de l'ASSE s’imposer devant la frappe à bout portant de Tia. L’attaquant rémois manque une nouvelle opportunité dix minutes plus tard. Le centre de Nakamura est dévié et surprend Tia, qui rate sa tentative alors qu’il était seul.

Cardona fait le break

Juste avant la pause, Ibrahima Wadji bute sur Diouf, qui pense éviter le second but stéphanois avant de voir Cardona être le mieux placé pour récupérer le cuir et faire le break pour l’ASSE. Les Verts sont devant à la pause et gardent espoir pour le maintien.

Dès le retour des vestiaires, Reims met la pression. Larsonneur repousse la frappe de Siebatcheu avec l’aide de son poteau à la 47e minute. Dans la continuité de l’action, Ito ne parvient pas à cadrer sa tentative. Les locaux insistent avec Tia à la 51e minute, mais la frappe du jeune attaquant est trop croisée. Après ce gros temps fort, Reims n’apportera plus autant de danger sur la cage stéphanoise. L’ASSE s’impose 2-0 et reste à deux points du Havre, barragiste. Les Verts joueront leur survie face à Toulouse le week-end suivant.