Le 126e derby est Stéphanois. L'ASSE s'est imposée 2-1 face à l'Olympique Lyonnais. Partition parfaitement maîtrisée, malgré des faits de jeu discutables. À l'issue de la rencontre, le double buteur Lucas Stassin s'est exprimé sur ce match aux enjeux opposés. Voici les propos relayés par Ici Saint-Etienne Loire.

Stassin heureux pour les supporters !

Lucas Stassin (attaquant de l'ASSE) : "Je pense que le public peut être fier de toute l'équipe. Aujourd'hui, on a fait une grosse perf, du début jusqu'à la fin. On a été solides, et on a mérité cette victoire. Franchement, on peut la dédier aux supporters. (...) C’est incroyable, franchement. Quand tu joues au foot et que t’arrives à faire plaisir aux gens comme ça… Et je sais qu’à chaque but ici, les gens descendent, ils deviennent fous… ça me rend heureux, vraiment. Avec l’ambiance qu’il y avait, on sait que c’est un match hyper important à leurs yeux. Je suis très content d’avoir pu mettre deux buts et d’avoir aidé à offrir la victoire, mais aussi grâce à l’équipe.

L'interruption ? Je sais pas trop ce qui s’est passé, mais ce qui est sûr, c’est que que ce soit les joueurs, l’arbitre, le staff… on doit tous être protégés. Donc je sais pas exactement ce qu’il y a eu, mais c’est clair que c’est un geste qui doit pas exister."

"Le carton rouge ? Peut-être un tournant du match."

"Le carton rouge ? J’ai vu les images. Moi je pensais qu’il allait revenir, annuler le rouge et me mettre un jaune… mais bon, c’est sa décision, et dans tous les cas, faut la respecter. C’est peut-être un tournant du match, mais voilà, c’est comme ça. Il a pris sa décision, faut faire avec. C’est une chance pour moi d’avoir pu continuer, parce qu’on sait que si on avait fini à 10, ça aurait pu tout changer.

Je suis allé dire pardon à Corentin Tolisso. C’est pas un geste que je voulais faire. Dans tous les cas, je voulais pas le blesser. J’avais pas l’intention de lui faire mal, je voulais juste récupérer la balle. Donc voilà, je suis désolé."

Le joueur de l'ASSE n'oublie pas l'objectif maintien !

"Les points sont hyper importants. Il reste quatre matchs. Mais comme je l’ai dit, si on les joue tous avec l’intensité et la manière qu’on a montrées aujourd’hui, je pense qu’on pourra encore aller chercher des points. Bien sûr qu’on fait la fête, on sait que c’était un grand match, on a pris les 3 points, on est heureux, on fête ça.

Mais il faut vite se reconcentrer sur la fin de saison, sur ces quatre derniers matchs qui vont être super importants. On fête ça, on en profite, et les supporters aussi. C’est important de leur donner de l’espoir, et maintenant, on reste focus sur la fin de saison. Il faudra tout donner et espérer aller chercher le maintien avec ça."