L'ASSE a remporté son premier derby ce samedi depuis près de six ans. Une rencontre durant laquelle les Verts ont affiché un visage bien différent de ces dernières semaines. Florian Tardieu s'est exprimé en marge de la rencontre.

"Un sentiment incroyable"

Florian Tardieu (milieu de l'ASSE) : "En vrai, c’est énorme. Pour certains, c’était l’un de nos premiers derbys. C’est un sentiment incroyable. Quand tu vois la ferveur qu’il y a autour de ce match… En général, y en a toujours, mais là, c’était encore plus fort. On l’a senti hier à l’entraînement, on a pris cette énergie avec nous. L’entrée des joueurs aussi, on l’a vécue à fond. Franchement, c’était incroyable.

On n’a pas gagné à 11 contre 11, on a gagné bien plus que ça. Et ce sentiment, là, il est fou.

(...) Contre Paris, on avait déjà fait une grosse entame. La première mi-temps aujourd’hui, elle ressemble un peu à celle-là. On savait que si on mettait beaucoup d’intensité, surtout qu’ils avaient joué jeudi soir, on allait embarquer tout le monde avec nous. Et on marque.

C’est dommage qu’on n’arrive pas à se mettre à l’abri plus tôt, parce qu’on a les occasions pour le faire en première. Mais on savait que si on mettait cette intensité, cette rigueur, cette abnégation, tout le monde allait suivre."

"J’aurais préféré ne pas gagner ce soir, mais me maintenir, plutôt que de gagner et de descendre."

"Ce n'est pas une fin en soi. On peut le fêter ce soir, récupérer demain, mais il reste des matchs importants. C’est top pour les têtes, pour le club, pour toute une région… mais le boulot n’est pas fini.

C’était un gros match, on avait vraiment envie de le gagner. Parce qu’un derby, on le sait : ça se joue pas, ça se gagne. Et on l’a fait.

Sincèrement, même si c’est dur à dire, j’aurais préféré ne pas gagner ce soir mais me maintenir, que gagner et descendre. Il reste encore beaucoup d’échéances, et il faudra refaire ce genre de prestation pour espérer se maintenir.

Mentalement, ça va nous faire du bien. Mais comme je l’ai dit, va falloir se remettre au travail rapidement. Encore une fois, c’est pas une fin en soi. Mais c’est sûr que préparer une semaine d’entraînement après une victoire, surtout dans un derby, c’est toujours plus agréable."

Le milieu de l'ASSE commente les faits de jeu

"Les faits de jeu ont tourné en notre faveur, ça fait du bien, on va pas s’en plaindre. Sincèrement, j’ai pas revu les images. Mais même sans ça, je pense qu’on a fait un gros match. C’est sûr que ça nous aide ce soir, parce que si on se retrouve à 10 contre 11 sur le rouge de Lucas, peut-être que le match tourne.

Mais au final, l’arbitre revient sur sa décision, et ça nous a reboostés. (...)

L’interruption ? On est restés unis, calmes. On s’est dit que si ça repartait, même pour 3 minutes, il fallait être prêts. C’était spécial, on refait un échauffement, on joue 3 minutes après la mi-temps… en Corse c’était pareil. Ça casse un peu les jambes, mais on est restés concentrés.

Le coach nous a parlé, il nous a mis un mot en tête : rester dans notre bulle, concentrés. Et si ça repart, on repart à fond. C’est ce qu’on a fait."