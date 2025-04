Ce dimanche à 20h45, le mythique stade Geoffroy-Guichard sera le théâtre d’un derby bouillant entre l’ASSE et l’Olympique Lyonnais. Résumé de la rencontre

Si l’écart au classement est criant — les Verts pointaient à une inquiétante 17e place avec 24 points, pendant que les Lyonnais occupaient la 4e position avec 51 unités — les enjeux étaient tout aussi cruciaux des deux côtés. L’ASSE jouait sa survie dans l’élite, tandis que l’OL visait une qualification en Ligue des champions. Une rivalité historique, des ambitions opposées, et une tension à son comble : tous les ingrédients étaient réunis pour une soirée électrique dans le Forez.

Dès le coup d’envoi, les hommes d’Eirik Horneland ont mis la pression sur une équipe lyonnaise déboussolée. Dans une ambiance de derby survoltée, c’est Lucas Stassin qui a ouvert le score dès la 10e minute de jeu d’un superbe coup de tête piqué sur un centre de Pétrot. Il s’agit de son 11e but de la saison en Ligue 1.

L’ASSE a ensuite continué à faire mal dans la verticalité et l’engagement. Davitashvili a eu la balle du 2-0 mais a manqué son face-à-face (36e). L'OL, peu inspiré, a attendu la 40e minute pour cadrer sa première frappe, signée Veretout. Larsonneur, vigilant, a réalisé l’arrêt.

Une décision arbitrale controversée

À la 23e minute, un tournant : Stassin, buteur et homme fort des Verts, est d’abord expulsé pour une semelle sur Tolisso. Mais après recours à la VAR, le carton rouge est transformé en jaune. Une décision qui fait polémique, d’autant plus que Tolisso sortira sur civière quelques minutes plus tard.

Incident en tribune et match interrompu

Juste avant la pause, alors que Sainté continue de dominer (9 tirs à 1, 2 cadrés à 0), un incident éclate. L’arbitre assistant M. Rahmouni est touché à la tête par un projectile lancé depuis la tribune Henri-Point. M. Letexier interrompt immédiatement la rencontre.

Après près de 20 minutes d'interruption et de longues discussions, le match reprend vers 22h15 avec un avertissement clair : tout nouvel incident entraînera l'arrêt définitif du match.

Alors que l’OL semblait mieux repartir après la pause, Lucas Stassin a frappé une deuxième fois à la 67e minute. Sur une erreur de relance adverse, l'attaquant belge a récupéré le ballon à l’entrée des 25 mètres avant d’enrouler une frappe flottante qui a surpris Descamps. Douzième but de la saison pour le buteur stéphanois, qui a électrisé Geoffroy-Guichard.

Les Verts auraient même pu enfoncer le clou, notamment avec Ekwah qui a trouvé la barre transversale (64e), et Mouton dont la tentative a frôlé le cadre (77e). Malgré une possession lyonnaise nettement supérieure (59,1 %), l’ASSE a été bien plus réaliste.

L'OL réagit... mais trop tard

L’Olympique Lyonnais n’a pas baissé les bras. À la 76e, Tanner Tessmann a relancé l’espoir d’une frappe chirurgicale après une belle feinte. Peu après, Maitland-Niles a touché le poteau (70e), tandis que Mikautadze et Fofana se sont montrés menaçants. Mais la défense stéphanoise, solidaire jusqu’au bout, a tenu bon.

Côté lyonnais, les entrants comme Almada, Maitland-Niles ou Fofana n'ont pas su faire la différence. Cherki, transparent, a été sorti en fin de match sous les sifflets. L’OL a terminé la rencontre sans solution, face à une ASSE combative.

Une victoire qui fait du bien

Dans la tourmente depuis plusieurs journées, Saint-Étienne signe un succès de prestige qui relance un peu l’espoir du maintien. Au-delà du résultat, c’est l’état d’esprit affiché qui rassure. Le Chaudron a vibré comme rarement cette saison, malgré l’incident survenu en première période.

Lucas Stassin, homme du match avec un doublé, incarne à lui seul la révolte verte. L’OL, de son côté, voit sa dynamique stoppée net et repart de Geoffroy-Guichard avec plus de doutes que de certitudes.