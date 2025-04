Au lendemain de la victoire de l'ASSE dans le derby face à Lyon (2-1), le Winamax FC a debriefé la rencontre, revenant en longueur sur l'annulation du carton rouge de Stassin et sur l'interruption du match. Mais les chroniqueurs réunis autour de Thomas Bonnavent ont également évoqué l'ambiance stéphanoise et les raisons d'y croire pour le maintien. Retranscription.

Walid Acherchour sur l’ambiance à Geoffroy-Guichard : « Au-delà des comparaisons, moi ce que j’ai vu hier : avant-match, match, après-match… J’ai jamais vu ça. Et pourtant j’ai vu l’OM - PSG qui est exceptionnel, ce qu’a fait l’OM est exceptionnel. Mais je trouve que le petit stade des stéphanois, les mecs qui se répondent et tout… Les tifos, l’ambiance, ce qui se passe après la victoire ou même dehors, ça continue, les mecs font la fête, ils dansent sur un espèce de parvis. J’ai été agréablement surpris sur tous les contacts, un tacle, une conduite de balle, les joueurs ont très très bien joué avec le public, c’était un spectacle monumental. Les Verts doivent rester en Ligue 1. »

"J'ai jamais vu ça et pourtant j'ai vu OM - PSG"

Thomas Bonnavent (supporter marseillais) : « Je ne me suis jamais caché auprès de vous, pour moi c’est le meilleur public de France. »

Elton Mokolo : « C’est une très bonne opération pour Saint-Étienne. On a vu une équipe très proactive, agressive dans le bon sens du terme hormis cette fameuse action de Stassin. On a vu des éléments en avant comme Stassin, Pétrot et même La Défense centrale que j’ai beaucoup aimé. On la critique souvent, et à raison, et là cette fois-ci elle a été bien. Ce qui a été salutaire pour Saint-Étienne c’est qu’à partir du moment où ils ont réussi à mettre du rythme et à partir du moment où tactiquement ils ont posé des problèmes insolubles à l’Olympique Lyonnais et qu’ils ont réussi à construire leur avance… Parce que Sainté nous a déjà amené sur des situations (Angers, PSG, Brest) où ils mènent des matchs et leur problématique, surtout à Geoffroy-Guichard, c’est de terminer les matchs. Là encore une fois, ça fait 2-1, ça passe ric-rac mais ça passe. C’est très important dans la perspective du maintien. »

"L'ASSE a le calendrier le plus abordable par rapport à Angers et au Havre"

Walid Acherchour : « Pour moi, Angers a un calendrier très très compliqué et je ne vois pas où ils font des points. Et Le Havre (Monaco, Strasbourg, Auxerre, Marseille) je ne vois pas où ils font des points sauf peut-être contre Auxerre. Pour moi Saint-Étienne, avec des matchs contre Toulouse et Reims en dernières journées, ils ont le calendrier le plus abordable par rapport à Angers et au Havre, parce que Toulouse ne jouera rien et Reims sera maintenu et se tournera vers la Coupe de France. Mais attention à Nantes aussi. »

Crédit photo : ASSE.fr