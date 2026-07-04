Jakob Breum n'a pas encore disputé la moindre minute sous le maillot de l'ASSE, mais le Danois a déjà conquis les supporters par son enthousiasme. Présenté officiellement, le nouveau Stéphanois a affiché ses ambitions collectives et son envie de découvrir Geoffroy-Guichard. Un discours simple, sincère et tourné vers un seul objectif : ramener les Verts en Ligue 1.

Arrivé cet été à l'AS Saint-Étienne, Jakob Breum a livré ses premiers mots en tant que joueur stéphanois. Le milieu offensif danois s'est présenté avec humilité, mais aussi avec une détermination qui devrait rapidement séduire les supporters des Verts.

L'ancien joueur danois n'a pas caché son ambition pour cette nouvelle étape de sa carrière.

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Jakob Breum affiche déjà l'objectif de la montée

Interrogé sur ses attentes pour cette saison, Jakob Breum n'a pas hésité à fixer le cap.

« Mon objectif est de mettre mes qualités au service de l'équipe. L'objectif est de réussir une saison qui se termine par une montée. Je veux donner le meilleur de moi-même pour le club cette saison. Je l'espère avec une issue positive. »

Un message qui s'inscrit parfaitement dans les ambitions du club. L'ASSE veut rapidement retrouver la Ligue 1 et chaque recrue est attendue pour apporter sa pierre à l'édifice. Breum, réputé pour sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à éliminer balle au pied, sait que les attentes seront importantes.

Sans promettre monts et merveilles, le Danois préfère mettre en avant le collectif. Une approche qui devrait rapidement trouver un écho auprès d'Ian Cathro et du vestiaire stéphanois.

Séduit par Geoffroy-Guichard et les supporters de l'ASSE

Au-delà du terrain, Jakob Breum a également évoqué son arrivée dans le Forez. Le joueur a expliqué avoir été particulièrement bien accueilli depuis son arrivée.

« Je me sens vraiment le bienvenu, c'est très agréable. Je sais que c'est un grand club, avec beaucoup de supporters, et qu'il a remporté de nombreux titres par le passé. Le stade est vraiment superbe. J'ai hâte de jouer. »

Des mots qui traduisent déjà une certaine connaissance de l'histoire des Verts. L'environnement stéphanois, son public et Geoffroy-Guichard font partie des arguments qui séduisent régulièrement les nouvelles recrues. Breum n'échappe pas à la règle.

Le milieu offensif a d'ailleurs tenu à adresser un message directement aux groupes de supporters, en citant les Green Angels et les Magic Fans.

« Les Green Angels et les Magic Fans... Maintenant, j'ai juste envie de commencer. J'ai hâte de vous rencontrer. Je suis sûr que ce sera une belle aventure et j'espère que vous apprécierez mes passes et mes dribbles sur le terrain. »

Une déclaration qui devrait être appréciée par le peuple vert. Désormais, les supporters attendent surtout de voir le Danois à l'œuvre sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Si ses promesses de passes décisives et de dribbles se confirment, Jakob Breum pourrait rapidement devenir l'un des joueurs les plus suivis de cette nouvelle saison. Son premier rendez-vous avec le Chaudron est désormais attendu avec impatience.