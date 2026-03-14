Dans une interview accordée à L’Équipe, le directeur sportif de Brest, Grégory Lorenzi, a confirmé avoir été contacté par l’ASSE dans le passé.

L’ASSE cherche régulièrement à renforcer sa structure sportive pour retrouver durablement le haut niveau. Dans ce contexte, plusieurs profils ont été étudiés ces dernières années. Parmi eux, celui de Grégory Lorenzi. L’actuel directeur sportif du Stade Brestois a lui-même confirmé que le club stéphanois s’était déjà renseigné à son sujet.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Lorenzi est revenu sur les sollicitations qu’il a reçues. Et l’ancien défenseur n’a pas caché que l’ASSE faisait partie des clubs intéressés par son travail.

Il explique en effet : « Si j'étais un opportuniste, je serais déjà parti, il y a quatre, cinq ans, quand Saint-Étienne m'avait contacté. »

Une phrase claire qui confirme qu’un premier contact a bien existé entre les dirigeants stéphanois et celui qui dirige aujourd’hui le recrutement brestois.

ASSE : pourquoi Lorenzi a attiré l’attention

Si le nom de Grégory Lorenzi revient régulièrement dans les discussions autour des structures sportives, c’est en grande partie grâce à son travail remarquable à Brest.

Arrivé comme directeur sportif en 2016, l’ancien défenseur a participé à la transformation du club finistérien. Sous sa direction, Brest est passé de la Ligue 2 à une place solide dans l’élite du football français.

Le projet reposait sur plusieurs axes. Stabilité sportive, recrutement intelligent et modèle économique viable. Lorenzi l’explique lui-même dans cet entretien.

Son objectif initial était clair. Installer durablement Brest en Ligue 1 tout en développant un système capable de générer des revenus grâce à la valorisation des joueurs.

La stratégie a porté ses fruits. Le club a progressivement gagné en stabilité et s’est même offert une qualification historique en Ligue des champions après la saison 2023-2024. Ce parcours a logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs français. L’ASSE, à la recherche d’un projet solide et structuré, s’est donc intéressée à son profil, avant l'arrivée de Kilmer Sports. Grégory Lorenzi a finalement décidé de poursuivre l'aventure à Brest. Un choix qui s'est avéré payant pour ui !