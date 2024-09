L’ASSE reste sur trois défaites en trois rencontres. Pour leurs deux dernières sorties, les Verts ont rendu une copie inquiétante. De quoi susciter l’inquiétude des nombreux observateurs de Ligue 1. Afin de prendre le contre-pied de cette atmosphère quelque peu pesante, nous avons tenté de mettre en exergue plusieurs éléments synonyme d’espoirs.

Un mercato enfin terminé

Le Directeur Sportif brestois, Gregory Lorenzi, le soulignait encore cette semaine, le mercato est interminable :« La longueur du mercato est aberrante. » Ouvert du 10 juin au 30 août, le marché des transferts a fermé ses portes après les trois premières journées de Ligue 1. 9 arrivées pour 9 départs. Comme c’est le cas pour la majorité des équipes promues, l’ASSE a dû ajuster son équipe. Un ajustement qui s’est terminé le dernier jour du mercato avec les signatures de Pierre Ekwah et Lucas Stassin. Deux joueurs amenés à être titulaire.

Sans même parler des manquements engendrés par cette fin de mercato tardive, les entraîneurs doivent composer avec un effectif instable. Plusieurs joueurs ont été écartés (Monconduit, Bouchouari, Briançon). D’autres sont partis tardivement (Owusu). Loin d’être l’idéal pour un groupe qui affichait déjà des limites en Ligue 2. Mercato clos, Olivier Dall’Oglio connaît son effectif et ses armes. Il peut à présent travailler et chercher les leviers pour inverser la triste tendance de ce début de saison.

Une composition repensée pour l’ASSE

L’ASSE a longtemps attendu un milieu défensif et un attaquant de pointe. Priorités du mercato avec le poste d’ailier, il a fallu attendre les dernières heures pour voir débarquer Pierre Ekwah et Lucas Stassin. Si la Direction de l’ASSE a misé sur des profils en développement, il s’agit toutefois théoriquement de deux titulaires à venir. Deux joueurs qui viendront apporter leurs qualités à un effectif qui en a manqué.

Par ailleurs, ODO a également dû composer avec plusieurs absences en ce mois d’août. La blessure d’Aïmen Moueffek a été un véritable coup dur pour les Verts. Déjà en Ligue 2, il y avait une ASSE avec Moueffek, une autre sans. Son retour dans le onze apportera sans conteste au sein de l’entrejeu. Nous pourrions également mentionner Pierre Cornud. Le latéral gauche a joué à Brest. S’il a montré des dispositions intéressantes, il n’est pas encore en pleine possession de ses moyens. Tout comme Dennis Appiah qui revient de blessure lui aussi.

Un mini-championnat annoncé

L’ASSE jouera le maintien cette saison. Si l’enthousiasme de la montée et les premiers investissements avaient pu convaincre les plus optimistes qu’il en serait autrement, le début de saison a rapidement ramené tout le monde à la raison. Rien d’affamant en soi pour un promu que de jouer le maintien. Dans une Ligue 1 à 18 clubs, un championnat à deux vitesses se dessine déjà. Si le top 10 semble loin devant, une seconde partie bataillera pour obtenir le maintien. Angers partage un bilan similaire à celui des Verts. Montpellier, touché par des problèmes économiques, ne compte qu’un point. Toulouse n’est pas au mieux avec seulement deux points. Auxerre reste à 3 points. Si Le Havre a pris de l’avance, ils pourraient rejoindre le second peloton en courant de saison. Le Stade Brestois va devoir composer avec la Coupe d’Europe. Impossible de se projeter pour l’heure, mais la saison reste longue. Les Verts ne seront pas les seuls en difficulté.

Le retour de GG plein à craquer pour l’ASSE

Non, ce n’est pas un mythe, jouer à Geoffroy-Guichard peut être un atout considérable. Suite à la vente du club, le climat est de nouveau apaisé avec les groupes de supporters. Bien conscient du défi qui attend les hommes d’Olivier Dall’Oglio, le Chaudron sera derrière ses joueurs cette saison. Privée de ses deux kops face au Havre, l’ASSE retrouvera la tribune Nord face à Lille avant d’afficher complet pour la réception d’Auxerre. Le Peuple Vert jouera son rôle de 12ᵉ homme comme il a pu le faire ces derniers mois.

Un actionnaire stable qui ne fait que commencer

L’ASSE a changé de propriétaire le 3 juin 2024. Kilmer Sports Ventures a pris la main sur le club il y a trois mois. Le chantier prioritaire du trident Gazidis, Fahmy, Rosenfeld était le mercato. Ne rien révolutionner et accentuer les efforts sur le mercato des Verts. Si chacun aura son avis sur les premiers choix effectués, la nouvelle direction va plancher sur la structuration du club. Plusieurs services sont visés et l’organisation devrait être ajustée dans les mois à venir. Si la volonté de moderniser l’ASSE est bien présente, ceci prendra du temps.

Quoi qu’il en soit, les Verts disposent à présent d’actionnaire solide financièrement. Tout sauf un détail à l’heure où le football français traverse une crise institutionnelle et économique. L’attribution des droits TV a placé plusieurs écuries dans une situation précaire. Pas l’ASSE qui peut compter sur un actionnariat solide. De quoi faire la différence pour les mois à venir ?

La saison sera longue. Les Verts devront lutter au cours des 31 rencontres à venir. Il reste 93 points en jeu. Bien trop tôt pour s’avouer vaincu dès maintenant.