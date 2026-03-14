Le Sporting Club de Bastia traverse une période noire en Ligue 2. Battu par Boulogne (0-1) ce week-end, le club corse reste lanterne rouge du championnat. Prêté par l’ASSE, Ayman Aiki vit une saison très compliquée. La défaite a provoqué une vive colère des supporters à Armand-Cesari.

Le malaise s’aggrave du côté du SC Bastia. Opposés à l’US Boulogne ce vendredi, les Corses se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1). Un nouveau revers qui confirme une saison extrêmement difficile pour le club insulaire.

Au classement de Ligue 2, Bastia occupe désormais la dernière place. La dynamique est alarmante et le spectre d’une relégation en National 1 devient de plus en plus concret. Pour les joueurs comme pour le staff, la pression est maximale. Sur le terrain, les résultats ne suivent pas. Et l’impatience grandit logiquement chez les supporters bastiais.

Bastia s’enfonce dans la crise en ligue 2

La rencontre face à Boulogne devait permettre au Sporting de relancer une dynamique. Au contraire, elle a confirmé les difficultés du club. Malgré l’envie affichée, Bastia n’a pas réussi à trouver la faille face à une équipe boulonnaise solide et opportuniste.

Ce nouveau revers plonge encore un peu plus le club dans le doute. À ce stade de la saison, chaque point devient crucial. Pourtant, les Bastiais continuent de laisser filer des rencontres importantes. L’écart avec les équipes hors de la zone rouge pourrait rapidement devenir impossible à combler si la situation ne s’améliore pas.

Pour les jeunes joueurs présents dans l’effectif, la période est particulièrement délicate. Ayman Aiki, notamment, découvre un contexte de lutte pour le maintien où la pression est omniprésente. Une expérience formatrice, mais loin d’être simple à vivre.

Colère des supporters à Armand-Cesari

La frustration a atteint son paroxysme au coup de sifflet final. Après la défaite contre Boulogne, plusieurs supporters ont envahi l’enceinte du stade Armand-Cesari. Certains ont même pénétré dans les couloirs menant aux vestiaires.

Une scène particulièrement tendue qui illustre le climat pesant autour du club. Les supporters, très attachés à leur équipe, ont exprimé leur colère face à une saison qui tourne au cauchemar.

Ce type d’incident témoigne de l’inquiétude qui grandit en Corse. Le Sporting de Bastia, club historique du football français, voit la perspective d’une descente en National 1 se rapprocher dangereusement.