Welma Fon s’apprête à vivre un nouveau chapitre de sa jeune carrière. Après une première saison d’adaptation sous le maillot de l’ASSE, l’attaquante internationale belge va découvrir un nouveau contexte pour poursuivre sa progression. Une étape importante dans le développement d’une joueuse encore en construction.

Arrivée dans le Forez à l’été dernier, Welma Fon a découvert l’exigence du football français. À seulement 23 ans, l’attaquante belge a dû trouver ses repères au sein d’un effectif renouvelé et ambitieux. Utilisée à plusieurs reprises cette saison, elle a montré des qualités intéressantes, notamment par sa vitesse et sa capacité à attaquer la profondeur.

Avec 14 apparitions officielles sous le maillot Vert, la joueuse a participé à l’effort collectif. Sans toujours être titulaire, elle a pas toujours su répondre présente lorsque le staff a fait appel à elle. Une première année d’apprentissage marquée par des périodes de jeu variables, mais aussi par une adaptation progressive au championnat.

Dans un effectif stéphanois dense sur le plan offensif, la gestion du temps de jeu reste un enjeu majeur. Pour une jeune attaquante, enchaîner les minutes est souvent déterminant. Le club a donc travaillé sur une solution permettant à Welma Fon de continuer à évoluer dans un environnement compétitif, tout en poursuivant sa montée en puissance.

Welma Fon va découvrir le championnat espagnol

C’est finalement en Espagne que Welma Fon va poursuivre sa saison. L’ASSE et le DUX Logroño ont trouvé un accord pour un prêt jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026. La joueuse terminera donc la saison de l’autre côté des Pyrénées, sous les couleurs bordeaux du club espagnol.

Un choix cohérent pour toutes les parties. Le DUX Logroño, actuellement 15e du championnat ibérique, lutte pour son maintien. Le club cherchait à renforcer son secteur offensif avec un profil capable d’apporter de la percussion et de la profondeur. Welma Fon arrive avec cet objectif clair : aider sa nouvelle équipe à assurer sa place dans l’élite.

Pour l’attaquante stéphanoise, ce prêt représente une opportunité précieuse. Découvrir un nouveau championnat, un autre style de jeu et un contexte différent peut accélérer sa progression. À l’international belge, cette expérience supplémentaire à l’étranger pourrait également permettre de franchir un cap.

Un prêt bénéfique pour toutes les parties

Du côté de l’AS Saint-Étienne, ce prêt s’inscrit dans une logique de développement. Le club souhaite permettre à Welma Fon de gagner en régularité et en confiance, sans couper le lien. L’objectif reste clair : la voir revenir plus forte, enrichie par cette expérience espagnole.

L’ensemble du club stéphanois a tenu à lui souhaiter une excellente deuxième partie de saison sous ses nouvelles couleurs. Une étape importante dans la carrière de la jeune attaquante, qui aura l’occasion de se montrer dans un championnat exigeant et engagé.

L’information importante est désormais officielle : Welma Fon terminera bien la saison loin du Forez, avec l’ambition de jouer un rôle clé dans la mission maintien de son nouveau club.