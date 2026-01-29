L'ASSE reçoit Boulogne sur Mer ce samedi soir. Une rencontre qui va se dérouler dans un contexte forcément particulier. Eirik Horneland assurera son dernier match en tant qu'entraineur de l'AS Saint-Etienne. Il devra composer avec deux absences majeures.

La semaine de l'ASSE est très particulière. La défaite face à Reims aura été la goutte de trop. Le crédit du norvégien est épuisé. Il va rendre son tablier après une dernière sortie ce samedi soir. Une soirée d'adieux face à Boulogne qu'il espère réussie. Pour partir sur une bonne notre, Horneland devra composer sans deux de ses cadres. Mahmoud Jaber et Chico Lamba ont dû être remplacés face à Reims. Deux véritables coups durs pour l'ASSE qui va devoir composer sans eux.

De retour samedi, Joshua Duffus s'est entraîné à part ce mercredi. Un travail préventif ou de nouvelles douleurs ? Rien d'alarmant a priori.

Une belle sortie pour Horneland ?

Le climat est relativement lourd et forcément particulier. Ce mercredi, Eirik Horneland a annoncé son départ à ses joueurs. Émotion pour certains. Plus d'indifférence pour d'autres. Quoi qu'il en soit l'ASSE devra impérativement l'emporter ce samedi soir. Le Red Star se déplace à Rodez. Troyes reçoit Le Mans. Reims ira à Clermont. Des matchs complexes où des surprises pourraient avoir lieu. L'ASSE pourrait en profiter. A condition que les Verts l'emportent et offrent une belle sortie à Eirik Horneland.

Deux absences officialisées, mais un retour pour l'ASSE

L'ASSE indique que "Chico Lamba et Mahmoud Jaber sont forfait pour le match ASSE-Boulogne et incertains pour le match contre Montpellier. Leur absence s’ajoute à l’indisponibilité de Maxime Bernauer et Lassana Traoré.

En-dehors de ces 4 joueurs, l’ensemble du groupe professionnel est apte à disputer la rencontre notamment Zuriko Davitashvili qui a repris l’entraînement collectif sans restriction depuis le début de semaine."

Le groupe sera communiqué ce vendredi soir.