La J12 de Ligue 2 a rendu son verdict. Dans le cadre d'un multiplex animé, Clément Grezès et Robert Malm ont livré leurs analyses sur un championnat qui connaissent sur le bout des doigts. L'ASSE a naturellement était abordée.

Large victoire de l'ASSE 6-0, victoire troyenne 3-1, le Red Star qui chute 3-1. "Ligue 2 Extra" est revenu sur la folle journée ce mardi soir.

La folle réaction de l'ASSE

Les Verts avaient beaucoup à se faire pardonner. Humiliée et apathique, l'ASSE sortait d'une lourde défaite à Annecy (4-0). Réaction attendue ce mardi à Geffroy-Guichard. Les stéphanois ont répondu présent.

Clément Grezès, BeIN Sport : "Ce qui est très intéressant dans ce qui s'est passé face à Pau, c'est la capacité du groupe stéphanois à ne pas perdre ses supporters. C'est réglé. Ce qu'on peut noter, c'est qu'Eirik Horneland a fait des changements dans son onze. C'était attendu. Ce n'était pas souvent le cas. Il a titularisé Duffus, Cardona. Il s'est passé des choses offensivement. Tout ceci efface la lourde défaite à Annecy (4-0) et améliore le goal-average. C'est aussi important pour une équipe qui vise le titre de champion de Ligue 2."

Un groupe est-il né ?

Pointé du doigt ces dernières semaines, Eirik Horneland a misé gros ce mardi en titularisant Cardona et Duffus en lieu et place de Stassin et Davitashvili. Il en ressort gagnant. Victoire fondatrice pour l'ASSE ?

Robert Malm, consultant BeIN Sport : "Je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas de groupe à l'ASSE jusque-là, mais est-ce que cette performance et ces changements ne vont pas permettre à l'AS Saint-Etienne de voir naitre un véritable groupe ? Ce soir, on a l'impression de voir la naissance d'un vrai groupe. Un groupe sur lequel Horneland va le pouvoir s'appuyer. S'il y a cet état d'esprit là, je m'en frotte déjà les mains, car l'ASSE a deux déplacements face à des concurrents directs (Red Star et Troyes). Et là, on va voir de quel bois se chauffe l'ASSE.

Source : Ligue 2 Extra