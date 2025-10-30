Coup de tonnerre en Ligue 2 : le SC Bastia a annoncé ce jeudi le départ de Benoît Tavenot, son entraîneur, à quelques semaines d’un déplacement à Geoffroy-Guichard. L’ASSE accueillera un Sporting en crise.

Tavenot remercié, Moretti à l’intérim

Le SC Bastia a officialisé ce jeudi matin une décision forte : Benoît Tavenot n’est plus l’entraîneur de l’équipe première. Lanterne rouge de Ligue 2 avec seulement 4 points en 11 journées, le Sporting n’a toujours pas gagné cette saison. Une situation intenable qui a poussé les dirigeants à trancher.

Michel Moretti, ancien adjoint, assurera l’intérim jusqu’à nouvel ordre. Une nomination par défaut, dans l’attente d’un coach capable de redresser une situation qui semble déjà très mal engagée.

Une saison 1 réussie… suivie d’un effondrement

La décision peut paraitre sévère tant Benoît Tavenot avait réussi sa première saison sur le banc bastiais, en instaurant une identité de jeu cohérente et en assurant un maintien solide.

Mais cette année, le SCB est méconnaissable. En 11 matchs, les Corses ont concédé 7 défaites et 4 nuls. Zéro victoire. Le contenu des rencontres interroge, tout comme les choix tactiques du coach, pointés du doigt ces dernières semaines.

Le club l’a reconnu dans un communiqué sobre, remerciant Tavenot pour son "professionnalisme, son engagement et son implication. Le Sporting lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière.", mais le constat sportif est sans appel.

Bastia recevra Clermont ce vendredi soir.

L’ASSE recevra Bastia dans un mois

L’AS Saint-Étienne accueillera le SC Bastia le 13 décembre prochain à Geoffroy-Guichard. Le Sporting sera-t-il toujours lanterne rouge ? Un nouvel entraîneur aura-t-il été nommé d’ici là ? Probablement. L’ASSE, de son côté, devra assurer l'essentiel en prenant les trois points face à une équipe en plein chaos. Si le groupe stéphanois veut viser le titre en Ligue 2, c’est le genre de match qu’il faudra assurément emporter.



Source : SC Bastia