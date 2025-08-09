À l’aube du championnat de France de Ligue 2, les prédictions des bookmakers placent l’ASSE en outsider de luxe, juste derrière le Stade de Reims.

L’AS Saint-Étienne entame la saison 2025-2026 de Ligue 2 avec ambition et moyens. Les dirigeants stéphanois ont consenti à de gros investissements cet été, contrastant avec un championnat globalement affaibli financièrement. Malgré cela, les plateformes de paris sportifs ne désignent pas les Verts comme favoris absolus pour décrocher le titre de champion.

Selon les dernières cotes relevées chez plusieurs opérateurs (Betclic, Winamax, Unibet…), c’est le Stade de Reims qui s’impose comme favori numéro 1 avec une cote oscillant entre 3,00 et 3,50. L’ASSE suit de près, affichant une cote légèrement supérieure, située entre 3,50 et 4,00. Ce positionnement traduit une forme de prudence de la part des bookmakers, probablement liée à un mercato encore en mouvement et à une équipe en construction.

Des concurrents en embuscade

Derrière Reims et Saint-Étienne, d’autres écuries se tiennent prêtes à bousculer la hiérarchie. Bastia, Clermont, Dunkerque, Montpellier ou encore Guingamp présentent tous des cotes comprises entre 10 et 11. Ce groupe de poursuivants n’a pas dit son dernier mot, et il faudra surveiller leur évolution sur les premières journées du championnat.

Pour l’ASSE, la menace est double : celle d’une concurrence acharnée, mais aussi celle de devoir assumer son statut d’équipe à faire tomber. Le moindre faux pas pourrait coûter cher, d’autant que l’historique du club en Ligue 2 l’expose à une pression permanente de résultats.

ASSE Ligue 2 : objectif remontée immédiate

Même si les Verts ne sont pas désignés favoris pour le titre, ils le sont, avec Reims, pour la remontée immédiate en Ligue 1. C’est bien là l’objectif affiché du club et de son nouvel entraîneur, Eirik Horneland. Tout autre scénario serait vécu comme un échec, tant les moyens mis en œuvre pour cette saison sont significatifs.

Le premier test aura lieu ce samedi à 20h sur la pelouse de Laval. Un déplacement piégeux, mais qui donnera un premier aperçu du potentiel réel de cette équipe stéphanoise version 2025-2026. Les supporters espèrent y voir les prémices d’une saison victorieuse.