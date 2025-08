Alors que la reprise de la Ligue 2 approche à grands pas, l’AS Saint-Étienne s’active pour finaliser son mercato estival. Deux renforts sur les côtés sont en passe d’être officialisés, tandis qu’un nouveau milieu défensif est désormais recherché. La situation de Pierre Ekwah changent les choses à l'ASSE.

Deux latéraux en approche pour renforcer les couloirs

Les dirigeants de l’ASSE avaient deux priorités bien identifiées depuis plusieurs mois : recruter deux latéraux de haut niveau. Sauf retournement de situation, Ebenezer Annan, en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, et Joao Ferreira, qui quitte Watford après un prêt à Braga, vont s’engager dans les prochains jours. Deux profils confirmés, capables d’apporter de la vitesse, de l’impact et de la rigueur à des ailes stéphanoises longtemps jugées trop justes.

Avec ces renforts, Eirik Horneland disposera enfin de latéraux au profil moderne, indispensables à son jeu basé sur les transitions et la maitrise technique. Ce sont deux pièces majeures de son projet de jeu qui se mettent enfin en place.

Le cas Ekwah complique les plans de l'ASSE

Sur le papier, l’ASSE possède déjà un effectif taillé pour jouer les premiers rôles. Mais sur le terrain, certains éléments majeurs brillent par leur absence. Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin et surtout Pierre Ekwah ne jouent pas.

Et si les deux premiers s'entraînent avec le groupe, la situation est plus tendue avec Pierre Ekwah. Malgré l’activation de son option d’achat, le milieu de terrain ne souhaite pas jouer en Ligue 2. Il ne s’en cache pas, malgré le respect qu’il dit porter à l’ASSE. Absent de l'Étrat depuis plusieurs semaines, Ekwah campe sur ses positions. La direction, elle, reste ferme : quitte à jouer en Réserve, il ne partira pas. L'ASSE a aujourd'hui les moyens de se montrer ferme. Et ne manquera pas l'occasion de le faire savoir avec ce cas d'école.

Le problème est que Horneland avait construit son schéma avec Ekwah comme base de son entrejeu. Son absence interroge : dans quel état physique et mental reviendra-t-il ?

L’ASSE cherche activement un milieu défensif

Conscients que le feuilleton Ekwah pourrait durer, les dirigeants stéphanois ont pris les devants. Selon nos informations, un milieu défensif est désormais ciblé. Un pur numéro 6, capable de remporter les duels, de sécuriser la base du jeu et d’assurer les premières relances. Un profil différent de Mahmoud Jaber, recruté pour jouer relayeur, poste où il pourra faire valoir ses qualités de pressing.

L’objectif est clair : sécuriser l’équilibre de l’équipe sans céder au bras de fer. Si Ekwah revient dans de bonnes dispositions, tant mieux. Sinon, l’ASSE veut assurer ses arrières.

Des mouvements encore possibles

Pour le reste du mercato, les décisions dépendront des prochains départs. Davitashvili et Stassin, suivis sur le marché, pourraient être amenés à quitter le Forez. Pas la tendance en interne où on se montre toujours ferme. Aucun remplaçant ne sera recruté sans sortie préalable. Reste plusieurs cas à régler : Maçon, Batubinsika, Bouchouari voire Nadé. La fin de mercato s’annonce donc encore mouvementée du côté de Sainté.