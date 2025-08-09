Laval-ASSE, match d'ouverture tant attendu de la saison de Ligue 2, sera diffusé ce samedi à 20h00 en direct sur beIN Sports 2. Une affiche qui promet et que les supporters des Verts ne voudront surtout pas manquer.

Le grand jour approche pour l’AS Saint-Étienne. Après une intersaison agitée, les hommes d’Eirik Horneland entament leur championnat de Ligue 2 par un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Lavallois, ce samedi 9 août à 20h00. Une affiche périlleuse pour lancer la saison, entre deux clubs qui voudront jouer les premiers rôles en Ligue 2.

Le match se jouera au Stade Francis Le Basser. L'ambiance s’annonce déjà électrique, avec un stade qui pourrait bien être à guichets fermés. Un parfum de haut de tableau pour ce premier choc de la saison.

Une diffusion en direct sur beIN Sports 2

Pour ne rien manquer de cette rencontre, beIN Sports 2 a décidé de diffuser le match en direct et en intégralité. Le coup d’envoi sera donné à 20h00, avec une prise d’antenne quelques minutes avant pour planter le décor et proposer les dernières infos d’avant-match.

Si vous êtes abonné à beIN Sports, le match sera accessible via votre box TV ou via l’application beIN CONNECT sur smartphone, tablette ou ordinateur. Pour ceux qui ne disposent pas encore d’un abonnement, il est possible de souscrire à beIN Sports en ligne ou via la plupart des opérateurs (Canal+, Orange, Free, Bouygues…).

À noter : Aucune diffusion gratuite en clair n’est prévue pour ce match. Seule la chaîne payante beIN Sports 2 le proposera en direct.

Une affiche à ne pas rater

Ce Laval-ASSE est bien plus qu’un match d’ouverture. C’est le début d’un nouveau cycle pour les Verts. Horneland, un coach qui voudra prouver. Des recrues comme Mahmoud Jaber ou Chico Lamba, et des attentes toujours aussi élevées de la part des supporters.

En face, Laval entend bien jouer les trouble-fêtes cette saison, après une préparation encourageante. L’équipe tangue au fil de ses ambitions, et ce premier test contre l’ASSE donnera le ton.

Ce match marquera également le retour officiel de l’ASSE en compétition après une préparation estivale en demi-teinte. Horneland devra faire avec un effectif amoindri et encore instable. La faute aux incertitudes médicales (Davitashvili, Stassin, Bouchouari) et un mercato agité et imprévisible. Une raison de plus pour suivre cette rencontre de très près.