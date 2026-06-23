L'ASSE en Ligue 2, mais pas comme les autres. Les chiffres publiés par le club ce mardi révèlent une réalité que peu d'institutions du football français peuvent revendiquer : 2,57 millions de supporters, des audiences télé historiques, des stades pleins à craquer. Les Verts ont traversé deux saisons dans l'antichambre sans perdre un gramme d'attractivité.

Les données sont sourcées Ipsos BVA pour la LFP, Médiamétrie et Blinkfire. Elles couvrent la saison 2025-2026. Et elles racontent une anomalie footballistique : un club de Ligue 2 qui se comporte comme un poids lourd de Ligue 1.

2,57 millions de supporters : quatrième club de France

Une personne intéressée par le football sur dix déclare supporter l'ASSE. 2,57 millions de fans recensés, quatrième performance nationale tous clubs confondus, Ligue 1 et Ligue 2 mélangés. Ce n'est pas un chiffre de Ligue 2. C'est un chiffre de club installé dans le paysage national du football français, quelle que soit la division.

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68 % de ces supporters résident hors de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les Verts ne sont pas un club régional qui a gardé ses habitudes. Ils attirent de loin, au sens propre : 135 km parcourus en moyenne pour venir au stade, soit 2,45 fois la moyenne de Ligue 2. Les supporters arrivent 1h32 avant le coup d'envoi en moyenne, deuxième meilleur chiffre toutes divisions confondues. Ils restent, ils viennent de loin, ils consacrent en moyenne 6h55 à leur déplacement au Chaudron.

ASSE : Stade plein, télévision conquise

Les chiffres d'affluence sont ceux d'un autre monde pour la Ligue 2. Plus de 20 000 abonnés, record absolu de la division. Moyenne de 32 205 spectateurs par match, meilleure de l'histoire de la Ligue 2 BKT. Neuf guichets fermés dans la saison, dont sept consécutifs en fin d'exercice.

Derrière les grilles, la télévision confirme. Selon BeIN Sports, l'ASSE est à l'origine des 23 meilleures audiences de la saison en Ligue 2. Le match Saint-Etienne contre Rodez a attiré 461 000 téléspectateurs, record historique d'un match de Ligue 2 sur la chaîne, saison régulière et play-offs confondus. Des chiffres que plusieurs clubs de Ligue 1 n'atteignent pas sur leurs rencontres courantes.

Les réseaux sociaux : premier de Ligue 2 sur tous les indicateurs

Sur X, Facebook, Instagram et YouTube, l'ASSE termine première de Ligue 2 sur l'ensemble des indicateurs de la saison. Les vidéos vues progressent de 78 % sur Facebook, de 51 % sur Instagram. L'engagement sur TikTok a doublé par rapport à la saison précédente. Volume de publications en hausse de 21 % par rapport à l'exercice précédent.

Ces chiffres ont une valeur concrète pour la suite. Un club qui aspire à retrouver Ligue 1 avec cette base d'audience, cette capacité à remplir son stade et cette présence médiatique dispose d'un levier commercial que peu de clubs nouvellement promus peuvent activer aussi vite. Le retour dans l'élite est impératif pour réparer cette aniomalie. Mais le sportif s'écrit sur le terrain. C'est ce qu'attendent donc 2,57 millions de supporters qui n'ont jamais décroché.

Sources : Ipsos BVA pour LFP Media, Médiamétrie, Blinkfire