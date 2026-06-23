Arrivé à l'AS Saint-Étienne en 2022, Valérian Beda fait partie de ces éducateurs qui travaillent loin de la lumière. Responsable de la formation des gardiens du centre, le technicien de 29 ans accompagne aujourd'hui plusieurs des jeunes portiers les plus prometteurs du club. Portrait d'un formateur discret dont l'ascension illustre aussi le renouveau de la formation stéphanoise.

À l'Étrat, certains éducateurs occupent les premières lignes. D'autres travaillent dans l'ombre. Valérian Beda appartient à cette seconde catégorie. Pourtant, son rôle s'avère essentiel dans la construction des futurs gardiens stéphanois. Depuis juillet 2022, il encadre les gardiens de la préformation, des U12-U13 jusqu'aux U17-U18. Un secteur stratégique dans lequel l'ASSE cherche à retrouver son savoir-faire historique après avoir façonné Grégory Coupet ou encore Jérémie Janot.

Le technicien est arrivé dans le Forez après un passage à l'académie du FC Gueugnon. Avant cela, il avait déjà débuté son parcours à Sarcelles, où il encadrait les jeunes gardiens du pôle préformation. Cette progression constante témoigne d'une volonté de construire étape après étape une véritable expertise dans un poste très spécifique.

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Valérian Beda : un ancien gardien passé par Amiens

Avant de devenir entraîneur, Valérian Beda a lui-même connu le parcours du jeune gardien. Formé à l'Amiens SC entre 2013 et 2017, il a traversé toutes les catégories de jeunes du club picard. Il a notamment participé aux stages Espoirs U14 à Reims, intégré les sélections régionales U15, U16 et U17 et évolué en championnat national avec les équipes amiénoises.

Cette expérience lui permet aujourd'hui de connaître les exigences du poste et les difficultés rencontrées par les jeunes gardiens en formation. Car le gardien occupe une place particulière dans un centre de formation. L'apprentissage y est plus long, les opportunités moins nombreuses et la maturité intervient souvent plus tard. Cette connaissance du terrain constitue l'une des forces de l'éducateur stéphanois.

Une montée en compétences rapide

En parallèle de son activité à l'ASSE, Valérian Beda poursuit activement sa formation. Titulaire d'une licence STAPS spécialisée football obtenue à l'Université Sorbonne Paris Nord, il a ensuite multiplié les diplômes fédéraux. Le Brevet Moniteur de Football, le Certificat Fédéral Éducateur Gardien de But, le Certificat Entraîneur Gardien de But niveau 1 puis le Brevet d'Entraîneur de Football UEFA A obtenu en 2025 montrent sa progression et son désir de certifier des compétences qu'il met aujourd'hui au service de l'ASSE. À seulement 29 ans, il possède déjà des qualifications importantes dans le domaine de la formation.

Un rôle essentiel dans le projet stéphanois

L'ASSE accorde une place particulière à la formation des gardiens. Le club a longtemps produit des profils capables d'atteindre le haut niveau et souhaite conserver cette tradition. Le rôle de Valerian Beda consiste autant à développer les qualités techniques qu'à accompagner la construction mentale des jeunes gardiens.

L'évolution rapide de plusieurs jeunes joueurs du centre confirme d'ailleurs l'importance du travail quotidien réalisé à l'Étrat. Loin de l'exposition médiatique du football professionnel, Valérian Beda poursuit ainsi sa progression au sein du club. Un éducateur encore jeune, déjà diplômé et pleinement engagé dans la formation des futurs gardiens de l'ASSE.