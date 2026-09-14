Une défaite à digérer, un déplacement piège à préparer, et une semaine chargée avant la trêve. Le programme stéphanois de ces prochains jours ne laisse pas beaucoup de place au repos. La semaine de l'ASSE à la loupe.

Après le coup d'arrêt subi à Dunkerque, l'ASSE n'a pas le temps de s'apitoyer. Dès ce lundi, le groupe professionnel reprend le chemin de l'entraînement, et la semaine s'annonce dense jusqu'au déplacement à Metz, samedi soir, un rendez-vous qui ressemble déjà à un test grandeur nature pour mesurer la capacité de réaction des hommes d'Ian Cathro.

Entre les séances quotidiennes, ouvertes au public pour les féminines à Salif-Keita, les visites guidées du stade Geoffroy-Guichard proposées chaque après-midi, et la traditionnelle conférence de presse d'avant-match jeudi, les occasions ne manqueront pas pour les supporters de suivre de près la préparation du groupe avant ce choc à Saint-Symphorien.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Mais le programme stéphanois ne s'arrête pas à l'équipe première. Le week-end s'annonce copieux pour l'ensemble des sections du club, entre le National 2 à Berre, les jeunes catégories U17 et U19, ou encore la Seconde Ligue féminine à Bourges. De quoi occuper les amoureux des Verts du matin au soir, samedi comme dimanche.

ASSE : Le programme complet de la semaine

À la relance, pour confirmer ou pour réagir, les équipes stéphanoises seront sur les terrains ce week-end. Voici le programme complet de la semaine qui les attend !

Lundi 14 septembre

Entraînement des pros masculins à huis clos

Mardi 15 septembre

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public (10h15, Salif-Keita)

Mercredi 16 septembre

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public (10h15, Salif-Keita)

Jeudi 17 septembre

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public (10h15, Salif-Keita)

Conférence de presse avant #FCMASSE (Ligue 2 BKT)

Vendredi 18 septembre

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public (10h15, Salif-Keita)

Samedi 19 septembre

Entraînement des pros féminines ouvert au public (13h30, Salif-Keita)

National 2 (Journée 3) : Berre - ASSE au stade Roger-Martin (18h)

Ligue 2 BKT (Journée 7) : Metz - ASSE au stade Saint-Symphorien (20h)

Dimanche 20 septembre

U17 National (Journée 5) : ASSE - Monaco au stade Aimé-Jacquet (11h)

U19 National (Journée 5) : Colomiers - ASSE au Complexe sportif Capitany (11h)

Seconde Ligue (Journée 3) : Bourges - ASSE au stade Jacques-Rimbault (15h)