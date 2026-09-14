Il a côtoyé Laurent Blanc et une partie de la famille Revelli tout un week-end sur le green. Antoine Kombouaré s'est exprimé auprès des journalistes du Progrès .L'occasion d'évoquer l'ASSE.

Invité du tournoi de golf organisé par Sylvana et Christian Lopez ce week-end dans le Forez, Antoine Kombouaré s'est livré dans les colonnes du Progrès. L'occasion pour l'ancien entraîneur, très attaché à l'épopée des Verts de 1976, de glisser un message fort sur l'équipe actuelle de Saint-Étienne.

Un hommage appuyé aux anciens Verts

Présent aux côtés d'une cinquantaine d'ex-sportifs de haut niveau, Kombouaré était ravi. « Très bien, magnifique ! Que l'on joue bien ou pas bien, c'est le cadet de mes soucis. On vient pour retrouver les copains qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On rend aussi hommage aux anciens Verts. Je tiens à leur dire merci, car je me suis inspiré de leur carrière », a-t-il confié, avant d'évoquer un souvenir plus personnel lié à ses jeunes années en Nouvelle-Calédonie : « Je les regardais à la télévision en Nouvelle-Calédonie. J'ai aussi une pensée pour Jacques Zimako. »

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Sur le green, l'ancien technicien nantais a fait équipe avec un autre entraîneur bien connu du football français, Laurent Blanc. « J'ai fait équipe avec Laurent Blanc et des amis à nous. C'est l'occasion de parler de nos familles, de nos enfants et de notre santé. On prend des nouvelles des copains et de ce qui reste de nos carrières et de nos souvenirs ensemble », a-t-il raconté, confirmant la dimension avant tout amicale de ce rendez-vous annuel.

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Kombouaré : « Saint-Étienne mérite de retrouver l'élite »

Interrogé sur le début de saison stéphanois, Kombouaré n'a pas maché ses mots sur le début de saison de l'ASSE. « C'est beau ce qu'ils font cette année. C'est important de voir Saint-Étienne en Ligue 1. C'est un club mythique avec un public merveilleux. Il mérite de retrouver l'élite, comme Nantes, mon club de cœur », a-t-il lancé, associant dans le même souffle deux clubs historiques du football français auxquels il reste profondément attaché.

Sur sa propre actualité, l'ancien coach a évoqué une année marquée par des soucis de santé plutôt qu'un projet sportif. « J'ai arrêté une année pour prendre soin de ma santé. Je me suis fait poser une prothèse au genou. On verra la suite l'année prochaine », a-t-il précisé, laissant la porte ouverte à un retour sur les bancs dans les mois à venir.

Un tournoi solidaire au profit de la lutte contre le cancer

Cette 19e édition du tournoi, organisée par Christian et Sylvana Lopez, a réuni 120 participants entre les golfs de Saint-Étienne et de Craintilleux, mêlant anciens sportifs, chefs d'entreprise locaux et proches. L'événement, né d'une amitié marquée par la maladie, reverse chaque année ses recettes à la Ligue contre le cancer de la Loire, avec un objectif annoncé de doubler la somme récoltée l'an dernier, fixée à 4 000 euros.

Pour cette édition particulière marquant les 50 ans de la épopée européenne des Verts, Christian Lopez avait fait confectionner des tee-shirts collectors et des casquettes à l'effigie de la finale de Glasgow, dont les ventes viendront elles aussi grossir la cagnotte destinée à la lutte contre le cancer.