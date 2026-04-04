Dans quelques instants, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer une nouvelle rencontre de championnat. Pour ce retour de trêve internationale, les Verts se déplacent à Nancy pour un match de la 29ᵉ journée de Ligue 2. Philippe Montanier a dévoilé les onze joueurs qui débuteront dans l’antre de l’ASNL ce samedi soir. Voici la compo des Verts.

Deux semaines après la victoire aboutie face au FC Annecy (4-0), les Verts veulent confirmer ce succès pour maintenir la pression sur l’ESTAC tout en conservant sa seconde place. Sur la pelouse de l’ASNL, les joueurs de l’ASSE ont l’opportunité de réaliser un huitième match consécutif sans défaite et de bien lancer le sprint final.

Un retour de trêve à gérer pour Montanier

Depuis le début de semaine, les différents joueurs partis en sélection ont fait leur retour en sélection. Zuriko Davitashvili a été le premier a reprendre avec le groupe avant d’être rejoint par plusieurs de ses partenaires. Lucas Stassin, dernier international à avoir joué, a terminé sa rencontre mercredi, en fin de nuit. Avec le trajet retour, le joueur n’est revenu à l’entraînement qu’en fin de semaine. L’ASSE ne souhaitant prendre aucun risque n’était pas certaine de le voir débuter à Nancy.

Pour ce match, les Verts seront une nouvelle fois composer sans Florian Tardieu et Nadir El Jamali. Les deux joueurs n’ont plus joué depuis plusieurs semaines et ne semblent pas apte à effectuer un retour prochainement.

Durant cette coupure, plusieurs joueurs ont poursuivi leur travail pour revenir à la disposition du staff de l’ASSE. Mahmoud Jaber, Joao Ferreira et Lassana Traoré sont toujours en phase de reprise. L'israélien a d'ailleurs retrouvé les séances collectives, en fin de semaine.

Maxime Bernauer continue également de se rapproche d’un retour. Après avoir repris les séances collectives avant la trêve, le défenseur formé au Stade Rennais est proche d’un retour à la compétition. Philippe Montanier devrait le laisser à la disposition de la réserve avant de le convoquer avec le groupe en Ligue 2.

Le capitaine de l’ASSE, Gautier Larsonneur, a également repris l’entraînement cette semaine. Le portier stéphanois se rapproche d’un retour à la compétition.

La composition de l’ASSE