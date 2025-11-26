Un peu moins d'un an après son arrivée, Eirik Horneland dirige désormais l'ASSE en Ligue 2. Parmi les pires défenses du championnat la saison dernière, les Verts souffrent toujours de leur fébrilité dans leur surface. La formation Stéphanoise semble n'avoir guère progressé, et ce, sur plusieurs fronts. Analyse dans le dernier SNC.

Depuis l’arrivée d’Eirik Horneland, les Verts donnent l’impression d’avoir changé surtout de division, sans réellement corriger leurs failles. Inconstante dans les deux zones de vérité, l’ASSE qui retombe dans le doute malgré un bon début de match... L’adversaire le plus dangereux reste l’ASSE elle-même. Face à Nancy, équipe la moins en forme du championnat, Saint-Étienne a encore vacillé, comme si le doute lui collait au maillot.

Une réelle progression du côté de l'ASSE ?

Antoine Chirat, journaliste pour Onze Mondial : "Eirik Horneland met vraiment l’accent sur le comportement des joueurs. On a parlé longtemps tout les deux, tactique, football, sa vision… J'ai remarqué la manière avec laquelle il veut que ses joueurs se comportent sur le terrain.

Il répète tout le temps qu’il n’a aucun souci avec un joueur qui perd des ballons s’il tente des choses. Il n’a aucun souci avec l’échec, tant qu’il y a l’intention. Horneland demande beaucoup d’intensité, de jouer un football intense, mais aussi intelligent. On a vu des combinaisons à l’ASSE qu’on n’avait pas vues depuis très longtemps. On en voit à tous les matchs. C’est du travail quotidien, une vraie progression, qu’il n’y avait pas sous Olivier Dall’Oglio."

Hervé, chroniqueur pour le Sainté Night Club : "Ce que je retiens d’Horneland, c’est qu’il y a une vraie philosophie de jeu, même si ce ne sont pas des préceptes rigides. On a des phases collectives de grande qualité à tous les matchs. Moi, ce que je retiens avec Horneland, c’est qu’à tous les matchs, ou presque, on marque. Rien que ça, Sainte-Étienne meilleure attaque, quelle que soit la division… Moi, j’ai très peu de souvenirs de ça. "

"Je trouve qu’on est très durs avec cette équipe de l'ASSE."

Hervé, chroniqueur pour le Sainté Night Club : "On a toujours marqué des buts sous Horneland. Alors des fois, on en mettait un, mais on en encaissait cinq, on est bien d’accord. Je pense qu’il voit le football en se disant « pour gagner un match, il faut en mettre un de plus que l’adversaire », plutôt que « il faut en encaisser un de moins ». Ça peut paraître antinomique, mais ça revient au même. Ça ne donne pas des victoires à chaque fois, je le répète. Mais ça reste quelque chose à prendre en compte. L'ASSE est meilleure attaque de Ligue 2 cette année.

Et puis, pendant des années, on a râlé quand on s’ennuyait. On disait tous : « je préfère un 3-2 avec du spectacle ». Eh bien là, on l’a, le 3-2 ! Et maintenant, on râle encore. Je trouve qu’on est très durs avec cette équipe de l'ASSE."

Une analyse tronquée par la Ligue 2 ?

Hervé, chroniqueur pour le Sainté Night Club : "Juger un coach sur un début de saison de Ligue 2 à l'ASSE… La Ligue 2, c’est un long championnat, dur, avec des déplacements improbables, des matchs pièges tous les week-ends. C’est ça la Ligue 2. Le match de contre Nancy et beaucoup d’autres depuis le début de saison nous plongent complètement dans ce qu’est la Ligue 2 aujourd’hui. Un championnat accrocheur, où une équipe peut taper Sainte’ et en prendre cinq la semaine d’après.

Tirer des conclusions au bout d’un an, alors que ce ne sont pas les mêmes adversaires (ndlr : par rapport à la saison dirigée par Dall'Oglio) … Moi, je ne m’y risquerai pas."