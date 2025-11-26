Comme chaque semaine suivant un week-end de championnat, la commission de discipline de la LFP a été invitée à statuer sur les différents évènements disciplinaires ayant marqué le week-end en Ligue 1 et en Ligue 2. L’occasion de corriger une erreur occasionnée lors de l’a rencontre entre l’ASSE et Nancy. Voici la totalité des décisions du 26 novembre 2025.

Le week-end dernier, 2 rencontres de Ligue 2 ont vu une équipe être réduite à 10. Lanterne rouge de Ligue 2, Bastia a une nouvelle fois subi un revers cette saison. À Annecy, les corses ont joué un peu plus d’une demi-heure en infériorité numérique après l’expulsion de Roncaglia. Les bastiais étaient d’ores et déjà menés 1-0 en Haute-Savoie.

L’autre carton rouge du week-end a été distribué à Souleymane Keita. Entré en jeu en fin de partie, l’ailier de l’USBCO a été expulsé suite à 2 cartons jaunes dans le temps additionnel face à Grenoble.



La LFP devait notamment trancher quant à la durée des sanctions de ces 2 joueurs exclus ce week-end. Mais pas que.

Des clubs de Ligue 2 sanctionnés

Deux matchs de suspension ferme pour Anthony RONCAGLIA (SC Bastia)

Un match de suspension ferme pour Souleymane KEITA (US Boulogne CO)

M. Stanislas KRUG, préparateur physique du FC Annecy écope de deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France) à partir du mardi 2 décembre 2025 pour :

Maxence CARLIER (AS Nancy-Lorraine)

Sonny DUFLOS (US Boulogne CO)

Yvan IKIA DIMI (Amiens SC)

Ibrahim Cheick Junior FOFANA (Amiens SC)

Dominique GUIDI (SC Bastia)

Un carton retiré et redistribué après ASSE - Nancy

À l’occasion de la 15e journée de Ligue 2, lors de la rencontre opposant l’AS Saint-Étienne à l’AS Nancy-Lorraine le samedi 22 novembre 2025, Teddy BOURIAUD, (Nancy) avait été averti.

La LFP lui retire son carton jaune et le réattribue à Zakaria ZTOUTI.

Derby : l’auteur du jet de pièce sanctionné par la LFP

L’auteur du jet de pièce a vu sanction symbolique tomber. En attendant de connaître la décision du Tribunal, il voit la LFP suspendre sa licence auprès de la FFF jusqu’au 30 juin 2026.

Source : LFP