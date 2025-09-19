L’ASSE a réussi à conserver son élément phare de la première moitié de 2025. Lucas Stassin était convoité mais la porte est restée fermée jusqu’aux dernières heures du mercato. Le belge participera donc bien à l’exercice 2025-2026 avec le club ligérien. Il ne sera cependant plus détenteur du numéro 32.

Lucas Stassin a marqué les esprits pour sa première saison dans le Forez. Après des débuts délicats sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio, le Belge s’est adapté à la Ligue 1 et au foot français en seconde partie de la saison dernière et à inscrit 12 buts pour sa première pige dans la Loire. La recrue la plus chère de l’histoire des Verts a notamment brillé en inscrivant le seul but stéphanois à Marseille et face au PSG dans le Chaudron. Quelques semaines après, son compteur était alors à 10 buts. Le 20 avril, l’ASSE recevait Lyon dans un derby éléctrique ou Lucas Stassin s’est offert un doublé qui a permis aux siens de s’imposer 2-1. Le jeune buteur de 20 ans a ensuite terminé la saison blessé avant de reprendre progressivement sa place, ces dernières semaines.

Un été mouvementé pour Stassin

Les convoitises étaient nombreuses pour Lucas Stassin cet été. Le belge a été la cible d’intérêts venant de toute l’Europe au cours du mercato. Les stéphanois n’ont pas laché malgré des offres XXL venant du Paris FC, de Russie ou d’Arabie Saoudite.

L’intégralité des clubs intéressés ont lâché l’affaire face aux demandes des clubs stéphanois. Désireux de représenter la Belgique en Amérique l’été prochain, lors de la Coupe du Monde 2026, Lucas Stassin devra tout casser en Ligue 2 cette saison pour retenir l’attention de Rudi Garcia.

Stassin, nouveau numéro 9 de l’ASSE

Lors de son arrivée à Saint-Etienne à la fin du mois d’août 2024, Lucas Stassin à choisi le numéro 32. Un numéro qu’il portait encore le week-end dernier lors de la victoire à Clermont qu’il a marquée de son empreinte avec 1 passe décisive et un but. Le jeune attaquant formé à Anderlecht aurait changé de numéro à en croire le site officiel de la boutique des Verts. Lucas Stassin aurait récupéré le numéro 9, laissé libre depuis le départ d’Ibrahim Sissoko à Bochum cet été.