À Bastia, Philippe Montanier n'a pas trouvé la solution pour sortir du piège tendu par Réginald Ray. L'ASSE s'est heurtée à un bloc verrouillé avant de concéder sa première défaite depuis février. Une remise en question s'impose. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Un léger moment de flottement a suffit, ce samedi. Sur une erreur d'Irvin Cardona, Alexandre Zaouai récupérait la balle dans le camp stéphanois avant de surprendre Gautier Larsonneur (1-0). Et face à des Stéphanois démunis, les Corses ont même pu doubler la mise (2-0).

L'ASSE se heurte de nouveau à un bloc bas

Encore une fois, les Stéphanois ont failli à l'extérieur. Déjà, à Grenoble, l'ASSE a été mise hors d'état de nuire. Et face Nancy début avril, l'ASSE encaissait dès la sixième minute de jeu avant d'arracher le nul (Stassin, 97e, 1-1).

"On constate une incapacité à créer du jeu et à être dangereux face à des blocs bas", affirme Pierre, chroniqueur pour Peuple Vert. "Il y a un manque d’idées, un manque d’envie et une maîtrise technique défaillante face à des adversaires, pas seulement samedi d’ailleurs, mais face à des équipes censées être plus faibles."

Surtout, les Verts se sont encore une fois révélés incapables de transformer l'essai. "Il y a cette incapacité à gagner des matchs clés face à des adversaires abordables", souligne le chroniqueur, qui dit "adieu au titre". "C’était l’objectif fièrement annoncé en début de saison", rappelle t-il.

Philippe Montanier devrait essayer "quelque chose de nouveau."

Jusqu'ici, le changement de système opéré par Philippe Montanier portait ses fruits. Lors de la réception d'Annecy, l'ASSE était notamment parvenue à neutraliser les hommes de Laurent Guyot.

"La réponse qui consiste à dire qu’on va passer en 3-5-2, j’ai du mal à y croire", tempère Sylvain. Le chroniqueur ne pas voit pas en ce système une bonne option pour aligner le meilleur XI de départ. "Si on joue en 3-5-2 avec Dufffus et Stassin, où est-ce qu’on met Davitashvili ?" Et Philippe Montanier ne peut pas se passer du meilleur buteur de l'ASSE. "Davitashvili, il est ce qu’il est, mais en termes de talent pur et de capacité à créer quelque chose, ça reste quand même le meilleur joueur de cette équipe."

Un changement de système pourrait ne pas être la solution après la défaite à Bastia. "Je ne sais pas si la bonne option", avoue Pierre. "Mais pour le prochain match, sans tout bouleverser, je pense, j’essaierais quand même quelque chose de nouveau."

Debrief Bastia - ASSE (2-0) : Une défaite AU PIRE DES MOMENTS