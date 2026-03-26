Il faut remonter à octobre dernier pour retrouver une telle performance offensive de l'ASSE (vs Pau, 6-0). Entre-temps, les Stéphanois se sont perdus en chemin. Mais depuis l'arrivée de Philippe Montanier, les Verts connaissent un renouveau offensif. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Ce samedi, les Stéphanois ont joué leur partition comme un chef d’orchestre, sans fausse note. Rapidement meneurs (1-0, 18e), les Verts n'ont plus jamais quitté ce statut. Avant le retour des vestiaires, l'ASSE menait même pas trois buts d'écart (23e, 33e).

Et Zuriko Davitashvili a définitivement scellé le mauvais sort infligé aux Hauts-Savoyards en marquant le but du 4-0 à l'heure de jeu. Depuis l'arrivée de Philippe Montanier sur le banc, l'ASSE monte en puissance sur le plan offensif.

Une montée en puissance collective du côté de l'ASSE

Avec la nomination d'Ilan au poste d'entraîneur des attaquants, les Verts sont morts de faim. "Son apport est clairement visible, son expérience compte", souligne Karl, chroniqueur pour Peuple Vert. "D’ailleurs, ça a été confirmé après le match, que ce soit par les joueurs ou par Montanier."

Surtout, quand Irvin Cardona n’est pas dans un grand jour, la réussite de Stassin et Davitashvili lui permet de se rapprocher de son vrai niveau. "Il a une énorme occasion en première mi-temps, juste avant son but. Il est trop altruiste, il veut faire une passe à Davitashvili… et ça ne donne rien", raconte Karl. "Et cinq minutes après, il y a le cadeau de Stassin, et là, il la pousse au fond. Tu vois sa réaction, son soulagement… et ça fait vraiment plaisir."

L'ASSE ne compte plus seulement sur Zuriko Davitashvili pour marquer, "aujourd’hui, tu vois que les trois attaquants prennent leur part. Et ça change tout."

"Lucas Stassin, je l’ai trouvé bluffant."

Et au milieu de cette attaque retrouvée, un visage ressort : celui de Lucas Stassin. Comme un symbole, il incarne à lui seul le renouveau offensif impulsé par Philippe Montanier.

Après un début de saison compliqué, l'attaquant retrouve des couleurs. Sur les cinq dernières oppositions, le joueur de l'ASSE est impliqué dans six réalisations. Un chiffre inimaginable il y a quelques mois. "Il a traversé une période compliquée. Mais comme il s’est remis au travail, il s’est repris en main aussi sur le plan personnel", rappelle Clément, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. "C’était indispensable pour retrouver le chemin des filets et de bonnes performances."

Depuis l’arrivée de Montanier, l'attaquant a retrouvé de la sérénité. "Rien que dans l’attitude, le body language et ses déclarations après le match, tu sens qu’il est en confiance. Il s’épanouit à Saint-Étienne", soutient Karl.

Face à Annecy, Stassin a été "bluffant", glisse Clément, avec un but et une passe décisive à la clé. "Son piqué, c’est du génie. Et la petite passe en retrait pour Cardona, où il va s’arracher pour la récupérer avant de la glisser tout en douceur, c’est pareil, c’est très fin, très intelligent. (...) Avoir un Stassin comme ça, c’est un luxe."

Et ce retour au haut niveau est aussi dû à la gestion de Philippe Montanier, assure ce dernier. "Depuis son arrivée, l'entraîneur de l'ASSE essaie vraiment d’être dans l’humain, dans le management. Contrairement à ce qu’on a connu avant, où c’était parfois plus froid."

Ligue 2 : L'ASSE GIFLE Annecy (4-0) grâce à un COUP de GÉNIE de Montanier !