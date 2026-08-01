L'ASSE poursuit sa préparation estivale à l'occasion du tournoi de Ploufragan, organisé de vendredi à dimanche. Comme chaque année, ce rendez-vous constitue une étape importante dans le développement des jeunes joueurs stéphanois, qui bénéficient d'oppositions relevées avant le début du championnat de National 2 (ex-national 3).

Vendredi matin, les joueurs de Sylvain Gibert ont parfaitement lancé leur compétition en s'imposant face à Hambourg (1-0). Les Verts ont affiché de belles dispositions et ont été récompensés grâce à une superbe offrande de Maxime Lengue pour Lucas Reynaud (portrait ici), auteur de son premier but sous les couleurs stéphanoises. Solides jusqu'au bout, les Stéphanois ont même profité d'un but refusé aux Allemands dans les derniers instants pour conserver leur avantage.

Quelques heures plus tard, les jeunes Verts retrouvaient le terrain pour affronter Bournemouth lors de la deuxième rencontre de la journée. Après un match nul dans le temps reglementaire (1-1), les jeunes verts se sont imposés aux tirs au but. Puis, ce samedi à 15 h 30, ils avaient rendez-vous avec le Stade Rennais, une nouvelle formation réputée pour la qualité de son centre de formation. Pour décrocher une place en finale, les Verts devaient l'emporter par deux buts d'écart.

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Rennes-ASSE comme dernier match de poule

XI de départ : Vial - Teillol, N. Mouton, Mnemoi, Jolivet - Gary, Depalle, - Agesilas, Reynaud, Konte, Vibert.

Dans un premier acte dominé par les bretons, les deux équipes sont dos à dos à la pause (0-0). Les Verts reviennent avec de meilleures intentions en seconde période et les changements apportent du dynamisme à l'équipe. Score final de 0-0, il faudra passer par les tirs au but pour départager les deux équipes. Ce sont les rennais qui s'imposent dans la séance (10-9). Traore, Sonko, Deville, Cheikh, Jolivet, Agesilas, N. Mouton, Toty, Gary ont transformé. Teillol et Vial ont échoué.

Les Verts affronteront ce dimanche La Réal Sociedad, Guingamp ou Le Havre en fonction des résultats de cette fin de journée.

Au-delà des résultats, ce tournoi représente une occasion idéale pour préparer un exercice 2026-2027 qui s'annonce particulièrement exigeant. Engagés dans une poule sud élargie à la Corse, les Stéphanois devront se confronter à des déplacements longs et à des environnements parfois hostiles, autant d'expériences qui contribueront à la progression de ces jeunes joueurs.