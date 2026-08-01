L'ASSE dispute ce samedi son dernier match de préparation face à Venise, promu en Serie A. Après une première période disputée, les hommes de Ian Cathro rentrent aux vestiaires avec un avantage d'un but (2-1). Jakob Breum, déjà très en vue depuis le début de la préparation, a encore trouvé le chemin des filets à deux reprises, mais les Verts ont également souffert face à une équipe italienne dangereuse en transition.

Face à un adversaire qui restait sur trois victoires convaincantes durant sa préparation, l'ASSE a d'abord accepté de laisser le ballon aux Italiens. Les hommes d'Eusebio Di Francesco ont monopolisé la possession dans les premières minutes sans réellement inquiéter Gautier Larsonneur.

Breum lance l'ASSE avec son 3ème but en amical !

Les Stéphanois ont en revanche montré beaucoup plus de tranchant à la récupération. Après une première alerte signée Thierno Ballo, dont le lob était repoussé par Filip Stankovic (8e), Sohaib Naïr passait tout près d'ouvrir le score sur le corner qui suivait. La délivrance arrivait quelques minutes plus tard. Augustine Boakye réalisait une longue percée côté droit avant de servir Jakob Breum. Le Danois ne tremblait pas et ajustait le gardien italien d'un tir croisé imparable (12e). Il inscrivait ainsi son troisième but consécutif de la préparation.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Dans la foulée, Ballo était tout proche de doubler la mise d'une demi-volée qui passait de peu au-dessus de la transversale. L'ASSE affichait alors un visage séduisant, capable de se projeter rapidement vers l'avant.

Le doublé de Jakob vu de la pelouse ! 🍿 pic.twitter.com/9fSPibb7so — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 1, 2026

Venise réagit, Breum (encore) répond avant la pause

Le promu en Serie A n'a pourtant pas tardé à hausser le rythme. Très remuant, John Yeboah a multiplié les différences et aurait même pu obtenir un penalty après un contact dans la surface stéphanoise (17e). Les Italiens se sont ensuite montrés dangereux sur coup de pied arrêté par Basic, dont la tentative est passée de peu à côté.

La pression s'est accentuée et Venise a fini par être récompensé. Malgré un premier retour défensif de Maxime Bernauer, Farji a récupéré le ballon dans la surface avant de tromper Larsonneur d'une frappe au ras du poteau (35e).

Les Verts ont alors connu quelques minutes plus compliquées, peinant à ressortir proprement le ballon. Jakob Breum a bien réclamé un penalty après avoir été poussé dans la surface, sans obtenir gain de cause. Mais le Danois n'a pas tardé à faire parler son efficacité. Juste avant la pause, il profitait d'un ballon récupéré par Bernauer pour décocher une frappe puissante qui ne laissait aucune chance au gardien vénitien (44e). Son doublé permet aux Stéphanois de virer en tête au terme d'une première période animée et riche en enseignements face à l'adversaire le plus relevé de leur préparation estivale.

12' : But de Jakob Breum (1-0) pic.twitter.com/QTvJ9l4Wov — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) August 1, 2026