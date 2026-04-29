Ce mercredi, les membres de la commission de discipline se sont réunis pour prononcer différentes sanctions après les expulsions et autres évènements disciplinaires du week-end. En Ligue 2, quatre cartons rouges ont été distribués. Des incidents ont aussi marqué la fin de la rencontre entre Amiens et Montpellier. Les différentes décisions de ce mercredi 29 avril 2026.

Vendredi soir, Bastia n’a pas réussi à enchaîner après son succès face à l’ASSE. Malgré l’ouverture du score de Saidou Sow pour Clermont, les Corses se sont retrouvés en supériorité numérique après l’expulsion d’Allan Ackra.

Le Sporting a alors évolué en supériorité numérique jusqu’à la 75ᵉ. Mehdi Merghem a également vu rouge. La rencontre s’est alors terminée à dix contre dix. Dans le temps additionnel, Bastia a réussi à égaliser.

Reims aussi à manquer une occasion d’enchaîner. Face à Nancy, les champenois ont rapidement ouvert la marque. Peu après l’heure de jeu, l’ancien de l’ASSE, Cazim Suljic a été expulsé laissant l’occasion aux rémois d’enfoncer le clou. Finalement, les Lorrains sont parvenus à égaliser et prendre un point malgré leur infériorité numérique.

Boulogne est la seule équipe qui s’est inclinée en infériorité numérique, ce week-end en Ligue 2. Mené 3-1 par l’USLD, l’USBCO a terminé à dix après l’expulsion de Demba Thiam. L’occasion pour Dunkerque d’enfoncer le clou et de s’imposer 6-2.

La situation dérape à Amiens

Lanterne rouge, Amiens devait gagner pour ne pas foncer vers la Ligue 3. Les Picards ont rapidement été menés à la Licorne face au MHSC. À cinq minutes du terme, les ultras amiénois ont lancé des bombes agricoles et allumé des fumigènes.

Ces incidents ont provoqué une interruption d’une trentaine de minutes avant que la rencontre ne se termine. Montpellier en a alors profité pour faire le break grâce à Nathanaël Mbuku, passé par l’ASSE. Une défaite qui a quasiment acté la descente de l'Amiens SC.

Ce mercredi, la LFP s’est saisie du dossier afin de sanctionner le club Picard. Amiens risquait donc une sanction assez forte après ces incidents.

Les décisions de la LFP de ce 29 avril

La commission de discipline de la LFP a prononcé plusieurs sanctions ce mercredi. : "

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Gonçalo RAMOS (Paris Saint-Germain)

Un match de suspension ferme

Pierre LEES-MELOU (Paris FC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 5 mai 2026.

Yannick CAHUZAC (Entraîneur adjoint du FC Lorient)

Kenny LALA (Stade Brestois 29)

Mamadou SANGARE (RC Lens)

Mario SAUER (Toulouse FC)

Adrien THOMASSON (RC Lens)

LIGUE 2 BKT

Trois matchs de suspension ferme

Allan ACKRA (Clermont Foot 63)

Deux matchs de suspension ferme

Demba THIAM (US Boulogne CO)

Un match de suspension ferme

Mehdi MERGHEM (SC Bastia)

Cazim SULJIC (AS Nancy-Lorraine)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 5 mai 2026.

Abdellah BAALLAL (Clermont Foot 63)

Teddy BOURIAUD (AS Nancy-Lorraine)

Mory GBANE (Stade de Reims)

Evans JIMMY (AS Nancy-Lorraine)

Allan LINGUET (USL Dunkerque)

POLICE DES TERRAINS

24ème journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – Montpellier Hérault SC du vendredi 24 avril 2026.

Comportement des supporters de l’Amiens SC : usage et jets d’engins pyrotechniques entrainant une interruption temporaire de la rencontre

Huis clos total du Stade de la Licorne et fermeture d’un match ferme de la tribune Nord du Stade de la Licorne.

Cette sanction s’applique immédiatement."