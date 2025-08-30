L’AS Saint-Etienne (ASSE) recevait Grenoble dans le Chaudron ce samedi soir pour le compte de la 4ème journée de Ligue 2. Dès le coup de sifflet final, Eirik Horneland et Franck Rizzetto ont réagi à chaud à la rencontre, au micro du diffuseur, Bein Sports.

Franck Rizzetto (Entraîneur de Grenoble) : « On connaissait la qualité de cette équipe, il était donc essentiel d’être disciplinés et rigoureux. Ils ont eu quelques situations, mais pas de grosses occasions. Notre gardien n’a pas eu tant d’arrêts à effectuer, ce qui prouve que tout le bloc a bien travaillé, surtout en première mi-temps. »

« C’est vrai qu’il y a eu des petits éléments qui n’ont pas tourné en notre faveur. Sur le premier but, par exemple, il marche un peu sur le ballon, il veut la dévier et on concède un but. On prend aussi un rouge… Bref, plusieurs faits qui nous ont pénalisés. Mais j’ai un groupe qui a toujours envie de faire mieux. Il faut corriger ces erreurs, continuer à progresser et garder de la rigueur. »

"On aimerait produire un jeu plus léché, comme peut le faire Saint-Étienne"

« Évidemment, on aimerait produire un jeu plus léché, comme peut le faire Saint-Étienne par moments. Mais j’aime le jeu de mon équipe, la façon dont elle essaie de construire. Je pousse mes joueurs à le faire. Après, il y a forcément des erreurs ou des situations qu’on doit mieux exploiter. On aimerait tendre vers zéro déchet, mais ça fait partie du processus. »

« À un moment donné, il faut sentir les choses, les voir et les réaliser plus vite. Parfois, on a ce petit temps de retard, ou on ne perçoit pas bien l’action. On pousse les joueurs à aller de l’avant, à jouer plus juste, mais sur le terrain ce sont eux qui doivent décider. C’est là-dessus qu’on peut encore progresser. »

« On connaît notre budget. On fera au mieux, et on va essayer de se renforcer, notamment en attaque. Parce que, certes, on a marqué un but depuis le début du championnat, mais quand on a des occasions, il faut être beaucoup plus réalistes. »

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : « Ce n’était pas un très bon match. Nous avons eu beaucoup de possession et plusieurs occasions, mais nous n’avons pas assez concrétisé. Défensivement, l’équipe a su revenir dans ses temps faibles, mais offensivement, nous n’avons pas fait assez pour un match à domicile. »

« Il y avait de l’intensité, oui, mais dans le dernier tiers nous avons manqué de précision et de tirs cadrés. Nous voulions davantage déborder sur les côtés pour créer des opportunités, mais cela n’a pas suffi. Malgré tout, nous prenons ce point. »

"Stassin retrouve du rythme"

« La trêve internationale va nous permettre de travailler, même si beaucoup de joueurs partent en sélection. Nous espérons les récupérer en forme à leur retour. Stassin retrouve du rythme, Moueffek aussi revient bien physiquement. Nous avons encore quelques manques, mais je suis convaincu que cela va s’améliorer. »

« Concernant Stassin, ce n’était pas une semaine simple pour lui. Il ne s’est entraîné que vendredi, il n’était donc pas prêt pour débuter. Nous avons choisi de commencer avec Duffus aujourd’hui. Malheureusement, avec le carton rouge et les changements nécessaires à la mi-temps, nous n’avons pas pu lui donner autant de temps de jeu que prévu. C’est pour cela qu’il est entré plus tard. »

« Notre ambition est claire : nous voulons avoir l’initiative dans chaque match et être la meilleure équipe sur le terrain. Mais tous les adversaires peuvent nous faire mal, on l’a encore vu aujourd’hui. Chaque fois qu’ils se créent une occasion, cela devient dangereux. Nous devons donc progresser dans l’organisation, mieux contrôler le jeu et surtout rester concentrés. »