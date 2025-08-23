Après la victoire compliquée de l’AS Saint-Étienne face à Boulogne-sur-Mer, Eirik Horneland et Fabien Dagneaux ont livré leurs réactions. Entre frustration et fierté côté boulonnais, et sévérité côté stéphanois, les deux coachs n’ont pas mâché leurs mots.

Frustré mais fier, l’entraîneur de Boulogne, Fabien Dagneaux, a reconnu l’erreur fatale de son équipe tout en soulignant le contenu positif : « Je pense qu’on perd sur une action évitable parce que c’est un petit manque d’expérience ou d’inattention. Il y a eu beaucoup de débauche d’énergie de la part des garçons. Il manquait de lucidité. On allait faire un changement, on n’a pas voulu le faire sur la phase défensive et puis elle nous a coûté le but donc c’est un peu dommage. »

Fabien Dagneaux : "On est tombés sur le haut niveau"

Malgré ce scénario cruel, Dagneaux préfère retenir l’attitude : « Je trouve que les garçons ont montré une belle image, ils ont été valeureux. Quand on a pu éviter le pressing stéphanois, ressortir parfois proprement, se trouver dans la zone haute… On a eu cette petite occasion en première mi-temps qui a été sauvée, avec une belle inspiration. Même en fin de match, les garçons n’ont pas lâché. À un moment, on a mis un peu le feu dans le camp stéphanois. Je pense qu’on aurait pu prendre un point, mais c’est le jeu, on est tombés sur le haut niveau. »

Le coach nordiste insiste aussi sur la marge de progression : « Il va falloir améliorer la justesse, parfois les déplacements, parce que parfois les garçons ne se connaissent pas encore, ils vont dans les mêmes zones. On avait déjà constaté ça la semaine dernière. Il faut du lien entre notre milieu et nos attaquants, parce qu’il y a eu quelques situations où il y avait des coups à jouer. On a vu aussi les entrants amener des choses, des garçons qui découvrent le niveau. Il faut que la mayonnaise prenne. On a eu beaucoup de départs offensifs à la trêve, il faut reconstruire. Je pense qu’on peut s’appuyer sur notre bloc défensif et trouver plus de justesse dans la finition. »

Eirik Horneland : « Aujourd’hui c’était un cauchemar »

De son côté, Eirik Horneland n’a pas du tout apprécié la prestation de l’ASSE malgré la victoire : « C’était un match compliqué, il faut féliciter Boulogne, ils ont bien travaillé, fermé les angles. Nous sommes venus sans être assez rapides, nous devons être plus intenses, donner plus de rythme pour jouer selon nos qualités. Nous avons été trop lents. »

Pour lui, le problème a surtout été mental : « Je pense que c’est la préparation mentale. Nous n’avons pas assez respecté l’adversaire, le match, le contexte. Il faut avoir une meilleure attitude pour ensuite être présent physiquement. Et c’est en étant présent physiquement que l’on peut faire la différence offensivement. Nous n’avons eu qu’une occasion en première période et ce n’est pas assez pour nous parce que nous sommes les favoris. Nous n’avons pas fait assez pour faire un bon match. »

Le Norvégien a conclu avec un constat implacable : « Aujourd’hui c’était compliqué. Je pense que nous n’avions pas assez d’envie. Nous pensions que ça allait venir comme ça, mais rien n’est à prendre pour acquis. Nous devons avoir une meilleure attitude, être plus agressifs pour jouer notre meilleur football. Aujourd’hui, c’était un cauchemar d’être sur le banc de touche. »