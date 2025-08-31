L'ASSE affrontait Grenoble hier soir au Stade Geoffroy-Guichard. Les Verts d'Eirik Horneland ont concédé le nul (1-1), malgré une importante maîtrise du ballon. La réaction de l'entraîneur norvégien à retrouver ci-dessous.

Après une victoire arrachée en fin de match à Boulogne-sur-Mer, l'ASSE n'a pas su enchaîner ce samedi soir dans le Forez. Eirik Horneland s'est toutefois voulu un peu plus rassurant en conférence de presse à propos du contenu proposé par ses joueurs.

Horneland : « Une énergie positive »

Les propos d'Horneland au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Le sentiment n’est pas bon bien sûr. Quand on joue à domicile, ce qu’on cherche ce sont les 3 points à chaque fois. On n’a pas su créer assez à partir de notre possession de balle. (…)

Je pense que dans le dernier tiers du terrain on a manqué d’initiatives, notamment sans ballon. On aurait dû se créer davantage d’occasions. (…)

Aujourd’hui, je pense que les joueurs ont joué avec une énergie positive. Le sentiment est différent de celui de la semaine dernière. C’est plus le manque d’opportunités qui nous a fait défaut. C’est ce qui est le compliqué dans le football. On a manqué de rythme dans le dernier tiers. C’est aussi difficile de devoir changer deux joueurs au milieu de terrain à la pause. Jaber a été blessé, une grosse blessure au niveau du pied. Je pense que le joueur de Grenoble aurait dû prendre rouge. On a fait rentrer Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku, ils ont tous les deux fait du bon boulot. Mais ce n’était pas notre intention première. On voulait surtout donner du temps de jeu à Augustine Boakye et Lucas Stassin. (…)

Jaber « recousu » à la mi-temps

Moueffek, on savait qu’il était en délicatesse avec ses ischios. Il fallait qu’on prenne soin de lui. Pour Mahmoud Jaber, il a dû être recousu à la mi-temps. Il a pris un beau tacle au niveau de la cheville, avec une belle ouverture. Il y a des chances qu’il soit privé de sa semaine internationale. (…)

Le mercato ? Il reste deux jours, je peux vous dire que je serai content quand on sera arrivé au bout. Pour les prochaines heures, cela devrait être assez calme mais je ne suis pas aux commandes. De ce que je sais pour le moment, il n’y a personne dans les tuyaux. (…) Ekwah ? Je n’ai pas plus de nouvelles que lors de la conférence de presse de jeudi. La situation n’a pas évolué. Je n’ai pas eu de contact avec lui pour le moment. (…)

Les quatre matchs ont été différents. Les deux premiers ont été un peu plus ouverts, les deux derniers moins. Les équipes en face avaient une belle organisation défensive et dépensaient beaucoup d’énergie. Il faut faire face à ça, développer de nouvelles idées pour arriver à ouvrir ces blocs bas. »