L'ASSE affrontait Le Mans pour la première journée de la phase retour. Ce déplacement avait un goût de revanche pour les stéphanois battus 3-2 à l'aller à Geoffroy Guichard. Voici les tops et flops de la rencontre.

L’ASSE se déplaçait au Mans pour lancer 2026 ce samedi soir. Face aux Manceaux invaincus depuis douze matchs en championnat, les Verts jouaient gros. Mais ils n’ont pas pu faire mieux qu’un nul 0-0. Voici les tops et flops de la rencontre.

Les Stéphanois voulaient débuter la nouvelle année et la deuxième partie de saison idéalement. Battre Le Mans, à l’extérieur, une équipe qui s’était imposée à Geoffroy-Guichard 2-3 le 18 octobre dernier. Et Saint-Étienne essaie d’imposer son rythme.

Des occasions oui mais pas de buts

À la 8ᵉ minute, les Verts passent tout près de l’ouverture du score. Stassin bien démarqué, armé sa frappe mais hors du cadre. Vingt minutes plus tard, Eymard sert Stassin, mais son tir frôle le poteau. Le Mans veut répondre mais butte sur Larsonneur. Avant la pause, Davitashvili va s’essayer aussi, en vain.

Un début de deuxième intéressant

Le retour des vestiaires est vert. Le Géorgien réalise un numéro exceptionnel, sert son coéquipier belge, qui tente un lob, en vain. Tardieu et Miladinovic tenteront aussi leur chance sans succès. Et en fin de rencontre, Le Mans se crée une énorme occasion. Lauray arme une volée splendide qui frôle la cage stéphanoise. Score final : 0-0 !

LES TOPS DE L’ASSE

La deuxième mi-temps d’El Jamali

Le jeune attaquant stéphanois aura été dans tous les bons coups en deuxième période. Nul doute qu’il prend de plus en plus de confiance dans cette équipe stéphanoise. En tout cas sa jeunesse et son insouciance font du bien à l’équipe. La preuve, il n’est pas sorti et a fait 90 minutes !

Kevin Pedro

Lui aussi est très jeune, mais son sérieux et son côté « scolaire » correspondent bien avec le jeu plus physique de son coéquipier Nadé. En tout cas il y a très clairement une place à prendre à ce poste !

Clean Sheet

C’est la sixième fois cette saison que les Verts n’encaissent pas de buts au cours des 90 minutes. Il est à noter davantage car l’ASSE restait sur huit matchs de suite en encaissant au minimum un but toutes compétitions confondues.

LES FLOPS DE L’ASSE

Des latéraux inoffensifs

Old et Appiah occupaient ce poste ce samedi soir. Bien que Old soit un attaquant de formation, il est en grande difficulté dans ce rôle et apporte peu offensivement. Appiah lui n’a jamais vraiment montré une grande force offensive dans son jeu. Difficile donc pour les Verts d'essayer de créer du surnombre dans le camp adverse.

Stassin et son inefficacité

Le Belge aura eu l’occasion à de nombreuses reprises de mettre les Verts devant. Mais en grande difficulté cette saison et en manque cruel de confiance, son inefficacité est à l’image de sa saison. Quatre petits buts au compteur pour lui en 15 matchs disputés.

L’ASSE stagne et n’avance plus comptablement

Avec pour objectif de remonter dans l'élite, les Verts se doivent de prendre des points. Mais ils n’avancent plus au classement. Avec trois matchs consécutifs sans gagner, dont deux nuls et 1 défaite. Un bilan trop faible pour une équipe comme Saint-Étienne. Prochain rendez-vous face à Clermont samedi 17 janvier prochain.

Quentin Verchère