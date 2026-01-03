Après une fin d’année 2025 très décevante, l’ASSE lançait 2026 avec un test relevé face à l’équipe la plus en forme du championnat. Le Mans restait invaincu depuis plus de trois mois et affichait le même nombre de points que les Verts avant le coup d’envoi.

Sur la pelouse, les hommes d’Eirik Horneland ont pourtant rapidement pris le contrôle des débats, imposant un rythme élevé et une vraie maîtrise collective. Dès la 8e minute, Sainté se crée une énorme occasion sur une action limpide. El Jamali glisse une passe parfaite dans le dos de la défense pour Stassin, seul dans la surface, mais la frappe croisée du Belge fuit le cadre de quelques centimètres. Les Stéphanois poursuivent leur domination et, à la 27e minute, Eymard illumine le jeu avec une passe millimétrée pour Stassin. L’enroulé est juste, mais le ballon rase encore le poteau, symbole d’un cruel manque de réussite. Le Mans, longtemps étouffé, se montre dangereux à la 32e minute sur sa meilleure situation de la première période. Gueye centre pour Robin, dont la frappe puissante oblige Gautier Larsonneur à sortir une parade exceptionnelle pour maintenir le score à 0-0.

Le Mans-ASSE : Une fin de match folle !

La réponse stéphanoise est immédiate, mais Davitashvili bute à son tour sur un réflexe incroyable de Kocik juste avant la pause. En seconde période, l’ASSE repart avec les mêmes intentions. Davitashvili élimine deux défenseurs et sert Stassin, qui tente un lob mal inspiré, repoussé par le gardien manceau. Miladinovic puis Tardieu se procurent également des occasions, sans réussite. Le match devient plus ouvert en fin de rencontre et Le Mans frôle même le hold-up sur une volée de Lauray, qui passe tout près du but. Le score ne bougera plus. Dominatrice et séduisante dans le jeu, l’ASSE concède un nul frustrant (0-0), une nouvelle fois plombée par son inefficacité offensive.