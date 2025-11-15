Pensionnaire de Régional 2, l’AS Quetigny accueillait l’AS Saint-Étienne au stade Gaston-Gérard de Dijon pour le 7e tour de la Coupe de France. Une affiche historique pour les joueurs de David Regnet, finalement vaincus 3-1 au terme d’un match au scénario totalement rocambolesque.

Les Bourguignons avaient pourtant de quoi y croire. Après une première période parfaitement maîtrisée et un sérieux combat sur chaque ballon, Quetigny regagne les vestiaires sur un nul flatteur mais mérité (1-1). Pendant 45 minutes, les amateurs ont tenu tête aux Verts en montrant organisation, discipline et une solidarité digne des grandes soirées de Coupe.

La météo aurait pu tout gâcher, un brouillard épais s’abat sur le stade à la pause, obligeant les arbitres à interrompre le match plus d’une heure et laissant planer la menace d’un report. Malgré ces conditions dantesques, la rencontre reprend finalement à 22h20. Saint-Étienne finit par imposer sa supériorité technique, tactique et physique, mais Quetigny peut sortir la tête haute.

Les obligés à mieux jouer en deuxième

David Regnet, largement suivi par les caméras de BeIN Sports durant la rencontre, a incarné tout ce que la Coupe de France représente, l’émotion, la sincérité et l’humilité du football amateur. Ému, fier, lucide, le coach s’est exprimé au micro de la chaîne à la fin du match.

« Oui on retiendra le nul à la mi-temps, c'est des gamins qui jouent en R2 quoi, c'est incroyable ce qu'ils ont fait ce soir. Maintenant, nous, notre quotidien c'est le championnat. Je veux que les garçons profitent au maximum ce soir, je suis fier d’eux, ça montre le travail qu’on met au quotidien. L’idée c’était de les embêter, on n’avait pas la prétention de leur faire mal 90 minutes, mais voilà on les a obligés à mieux jouer en deuxième mi-temps. Maintenant, ils me donnent envie de me montrer cela tous les week-ends. »

Un discours simple, sincère, et terriblement humain, à l’image de cette soirée où tout un club a vibré.

Fin d'une parenthèse enchantée

Vaincue, l’aventure en Coupe de France s’arrête ici pour l’AS Quetigny. La magie de la compétition laissera place, dès la semaine prochaine, à la réalité du championnat de Régional 2.

Mais pour les joueurs, le staff, les bénévoles et tout un club, cette soirée restera gravée. Ils auront tenu tête à une équipe professionnelle, montré leurs valeurs, porté haut leurs couleurs… et rappelé pourquoi cette compétition est unique.

L’AS Saint-Étienne, elle, poursuit son chemin dans une Coupe de France qui pourrait devenir un objectif supplémentaire cette saison.