Ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne recevait le Clermont Foot 63 pour l’une des affiches de la 19e journée de Ligue 2. Les Verts, qui devaient absolument l'emporter suite aux résultats de l'après-midi, avaient la pression. Résultat : victoire stéphanoise sur le plus petit des scores (1-0). À l’issue de la rencontre, plusieurs joueurs des deux camps se sont exprimés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions.

Axel Camblan (Clermont) : "Oui, très déçu. Je pense qu’aujourd’hui, on repart avec zéro point alors qu’on mérite au moins le match nul. On a eu une absence de cinq minutes en seconde mi-temps et on s’est fait punir. C’est comme ça qu’on apprend. Il faut être plus efficaces et plus justes dans la zone offensive, là où on va chercher les trois points.

Je pense qu’en première mi-temps, on a vraiment fait une bonne période. Il y avait des espaces, on a bien exploité la profondeur. Ensuite, il nous a manqué le dernier geste, la finition, l’efficacité. Mais on va se remettre au travail et il faudra faire mieux la semaine prochaine."

Aïmen Moueffek (ASSE) : "On savait qu’on avait fait une première période de merde"

Aïmen Moueffek (ASSE) : "C’est vrai que ce n’était pas le meilleur match de la saison. Il y aura forcément des rencontres où on sera moins bons techniquement, un peu moins bien dans le jeu. Ce sont pourtant des matchs importants, parce qu’il faut savoir aller chercher les trois points même dans les moments compliqués.

On savait ce qu’on avait à corriger. On s’est dit les choses à la mi-temps, on savait qu’on avait fait une première période de merde. Il fallait vite rectifier le tir, relever la tête et aller chercher la victoire. On a bien réagi en seconde mi-temps.

Je ne pense pas que ce soit une question de pression. On est tombés face à une belle équipe de Clermont qui, techniquement et surtout tactiquement, nous a posé pas mal de problèmes. Mais on a su rectifier le tir rapidement à la pause et ça a été beaucoup mieux en deuxième période."

Florien Tardieu : "Ce n’était pas forcément beau, ni toujours maîtrisé"

Florian Tardieu (ASSE) : "Aujourd’hui, on avait besoin de gagner. Cela faisait quatre matches sans victoire en championnat et, devant, ça gagne. Il fallait retrouver de la confiance, récupérer les trois points, surtout à la maison. Sur le contenu, tout n’a pas été parfait. Ce n’était pas forcément beau, ni toujours maîtrisé. Mais on a gardé notre cage inviolée, on s’impose et on repart avec les trois points. C’est l’essentiel.

On sait aussi qu’un gros match nous attend samedi. On va d’abord savourer cette victoire, parce que ça fait du bien de renouer avec le succès, puis se remettre au travail dès demain. Retrouver les trois points à domicile, c’était important pour le groupe.

À la mi-temps, on s’est dit les choses. On s’est un peu réveillés. Avec le maillot qu’on porte, on n’a pas le droit de tricher. On peut être moins bons par moments, mais on doit toujours répondre présent dans l’engagement, dans les efforts, en s’arrachant sur chaque ballon. En seconde période, on a montré un autre visage. C’est cet état d’esprit qu’il faut conserver pour performer et rester dans le haut du tableau."