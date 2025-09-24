Ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s’est souvent distingué par ses piques contre l’AS Saint-Étienne. Mais cette fois, c’est un tout autre ton qu’il a adopté, en tenant des propos particulièrement élogieux à l’égard du club rival.

La rivalité entre Lyon et Saint-Étienne a toujours été marquée par des petites phrases, parfois assassines. Impossible d’oublier le tacle resté célèbre de Jean-Michel Aulas en 2010 : « Nous jouons la Ligue des champions alors que les Stéphanois la jouent seulement sur PlayStation. » Une sortie moqueuse qui avait fait grincer bien des dents dans le Forez, alimentant un derby déjà électrique à l'époque.

Quinze ans plus tard, le ton a radicalement changé. Alors que Gilbert Bribois évoquait la situation des Verts, l’ancien patron de l’OL a surpris tout le monde sur les antennes de l'After Foot sur RMC :

« Vous voyez, j’ai beaucoup d’amis à Saint-Étienne et je leur disais qu’ils avaient aujourd’hui potentiellement, d’une part, un actionnaire de grande qualité, qui en plus est un fan de sport féminin, donc ça veut dire des choses. Et puis, ils ont un des plus grands directeurs généraux du football que j’ai connu, Ivan Gazidis, que j’ai croisé à l’ECA et à l’UEFA. »

Aulas : "Ils ont une chance historique de revenir là où ils le souhaitent"

Pour Aulas, il n’y a aucun doute : « Pour ceux qui vont prendre le temps de voir évoluer leur club, ils ont une chance historique de revenir là où ils le souhaitent. » Des mots lourds de sens, venant d’un dirigeant qui a bâti Lyon comme une référence du football français et européen.

Bien sûr, l’homme n’a pas totalement renoncé à son ironie légendaire. À la question de savoir s’il était content de voir l’ASSE en Ligue 2, il a glissé : « Je n’ai pas dit le contraire non plus », sourire en coin. Mais il est vite revenu à un discours respectueux : « Les gens qui sont aujourd’hui à la tête, que ce soit sur le plan financier avec de gros moyens, mais surtout Ivan, qui est vraiment quelqu’un d’extraordinaire. C’est quelqu’un de très discret. »

Derrière ces compliments, Aulas reconnaît la qualité du projet mené par Kilmer Sports Ventures et Ivan Gazidis. Pour l’ancien président lyonnais, les Verts ont désormais toutes les cartes en main pour reconstruire et viser un retour rapide au premier plan. Comme quoi, même les plus grands rivaux peuvent parfois déposer les armes pour saluer l’adversaire.