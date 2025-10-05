Retour prématuré aux vestiaires pour Chico Lamba et Augustine Boakye face à Montpellier. À la mi-temps, Eirik Horneland a fait un choix fort en procédant à un double changement. Mais derrière cette décision, la blessure semble bien être la véritable explication. Le coach de l'ASSE s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse à l'issue de la rencontre (0-2) sur Ici Saint-Etienne.

Deux minutes de jeu suffisaient aux Verts pour prendre l’avantage. Lancé en profondeur, Zuriko Davitashvili crucifiait Ngapandouetnbu pour l’ouverture du score. Vingt minutes plus tard, le Géorgien doublait la mise et s’offrait ainsi son premier doublé en championnat depuis octobre 2024 (défaite 4-2 à Angers, 26/10/2024).

Montpellier s’est procuré plusieurs occasions franches, mais la solidité stéphanoise a permis de conserver l’avance. Mais malgré une première période solide aux côtés de Nadé, Chico Lamba n’a pas pu poursuivre le match. Même scénario pour Augustine Boakye.

Lamba craque face à l'enchainement des matchs ?

Titulaire depuis le début de saison, le défenseur n’a quasiment pas soufflé depuis début août. Il avait encore enchaîné les trois rencontres de la semaine (Reims, Amiens, Guingamp).

"Chico Lamba a eu un petit souci à l’adducteur ", a expliqué Horneland. "Ça s’explique aussi par le fait qu’on ait eu trois matchs en une semaine. Pour lui, ça faisait trop à encaisser. On sait aussi qu’il va y avoir une pause internationale. J’espère qu’il pourra récupérer rapidement."

Boakye également touché à l'ASSE ?

De son côté, Augustine Boakye semblait pourtant monter en puissance au fil de la première période. Mais là aussi, la prudence a dicté le choix du coach : "Pour Augustine Boakye, c’est un peu pareil", a poursuivi Horneland. "C’est normal : il avait fait une grosse semaine la semaine dernière et, en plus, il a été malade deux jours cette semaine. Donc, on l’a sorti pour éviter qu’il ne se blesse plus gravement."

Le technicien norvégien se veut toutefois rassurant : "Je pense que ce ne sont que des petites alertes, et je croise les doigts pour qu’ils reviennent vite."