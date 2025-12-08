Ce samedi, l'ASSE s'est inclinée pour la cinquième fois de la saison. La défaite 1-0 face à Dunkerque laisse les Stéphanois à trois points de Troyes, le leader du championnat de Ligue 2. Si les joueurs étaient en difficulté sur le terrain, ce n'est pas le cas des supporters Verts. Même à plusieurs centaines de kilomètres du Chaudron, ils ont de nouveau répondu présent.

Comme depuis le début de saison, les supporters de l'ASSE n'ont rien lâché. À domicile comme à l'extérieur, ils sont toujours aussi nombreux à pousser derrière leur équipe. Une nouvelle fois, à Dunkerque, ils étaient près de 300.

Encore un parcage complet pour l'ASSE

Au stade Marcel-Tribut, le parcage affichait complet. Dotée d'un peu moins de 5 000 places, l'enceinte est l'une des plus petites de Ligue 2. Le parcage ne peut ainsi pas accueillir un grand nombre de personnes. Mais cela n'a pas empêché les 300 supporters de se faire entendre. En ce week-end de Sainte-Barbe, les Magic Fans ont décidé de rendre hommage aux mineurs avec un superbe tifo déployé au début de la rencontre. Sur cette bâche, on pouvait voir figurer l'emblème du groupe tenant une lampe de mineur éclairée par quelques fumigènes.

Durant l'intégralité de la rencontre, les Magic Fans et les Green Angels se sont fait entendre dans le parcage stéphanois. En ce dernier match de la phase aller à l'extérieur, les supporters ont montré une fois de plus que, peu importe la distance, les parcages sont toujours remplis !

Un kop fermé contre Bastia et Clermont...

Privé du kop Sud lors des rencontres contre Nancy et Écotay-Moingt, le stade Geoffroy-Guichard sera prochainement privé de son kop Nord. En effet, suite à l'utilisation d'engins pyrotechniques contre Nancy, la tribune Charles-Paret a écopé de deux rencontres de suspension. Ce sera pour le dernier match de l'année 2025 contre Bastia et pour le premier à Geoffroy-Guichard de l'année 2026 face à Clermont. Le Chaudron ne retrouvera sa configuration normale qu’à la fin du mois de janvier, lors de la réception de Boulogne.