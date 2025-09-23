Avec plus de 20.000 abonnés, un Chaudron qui a à nouveau largement dépassé le cap des 30.000 spectateurs face à Reims et des parcages visiteurs complets à Laval, Boulogne-sur-Mer et Clermont, les supporters de l’ASSE confirment qu’ils sont uniques en France. Un nouveau parcage sera vert et blanc en Ligue 2

En franchissant la barre symbolique des 20.000 abonnés cette saison, l’ASSE a établi un record inédit pour un club de Ligue 2. Ce chiffre impressionnant illustre la fidélité inébranlable des supporters stéphanois, toujours prêts à accompagner leur équipe, quel que soit le contexte sportif. À l’heure où beaucoup de clubs peinent à mobiliser en seconde division, les Verts prouvent une nouvelle fois que leur ferveur dépasse les résultats et s’ancre dans une véritable identité populaire.

Le Peuple Vert est toujours bouillant

Le match face à Grenoble a confirmé cette passion indéfectible. Plus de 35.000 spectateurs se sont rassemblés un samedi soir, à la fin du mois d’août, dans les travées de Geoffroy-Guichard, transformant le stade en véritable volcan.

Ce week-end, plus de 32.000 personnes sont venues assister à la rencontre face à Reims à Saint-Etienne. Les résultats et l’objectif de remontée directe attirent la foule à venir encourager l’ASSE à domicile. Jouer devant 30.000 spectateurs à domicile et sentir des milliers de voix vertes à l’extérieur, c’est un privilège rare en Ligue 2. Pour Horneland et ses hommes, cette énergie représente un levier considérable. Le public stéphanois est plus qu’un simple soutien : il agit comme un douzième homme, capable de faire basculer les matchs serrés. L’ASSE devra transformer cet engouement populaire en carburant pour atteindre son objectif ultime : retrouver la Ligue 1.

L’ASSE sera soutenue à Amiens

L’engouement ne s’arrête pas aux portes de la Loire. En déplacement aussi, le peuple vert se fait entendre. Les parcages visiteurs étaient pleins à Laval comme à Boulogne-sur-Mer où encore à Clermont, offrant des images saisissantes pour un club de deuxième division. Les supporters de l’ASSE se déplace toujours en nombre, confirmant qu’elle possède l’une des communautés les plus fidèles de France.

À Amiens, ce mardi, le parcage visiteurs sera encore rempli. Pour la 4eme fois en autant de déplacements, les groupes de supporters ont réservé l’intégralité des places disponibles.