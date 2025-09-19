À la veille d’un déplacement compliqué à Saint-Étienne, les supporters rémois oscillent entre déception et espoir. Si le Stade de Reims vit un début de saison mitigé, le match contre l’ASSE est vu comme un véritable vrai test. Interview du compte Reims Média Foot sur X.

"L’équipe n’arrive pas encore à fonctionner ensemble"

Pour les Rémois, la relégation en Ligue 2 devait être digérée rapidement. L’objectif est clair : remonter au plus vite. Pourtant, le départ n’a pas été idéal.

"Pour l’instant, c’est un début de saison assez poussif. On a l’impression que la mayonnaise n’a pas encore pris, explique un suiveur du club. Il y a beaucoup de changements dans l’effectif, de jeunes joueurs qui découvrent, parfois à des postes qui ne sont pas les leurs. Le coach, Karel Geraerts, est arrivé cet été, il teste beaucoup de choses. Donc forcément, ça prend du temps."

Le constat est le même après des matchs frustrants. "Contre Annecy (1-1) et Pau (défaite 2-0), ce qui a manqué, c’est le caractère, l’envie. Face à Pau, on a vraiment été surpassés dans les duels. À Annecy, c’était un peu moins net, mais le problème reste collectif : l’équipe n’arrive pas encore à fonctionner ensemble."

Une défense solide, mais une attaque en panne

Malgré ce démarrage timide, l’effectif reste de qualité. "On a des joueurs qui ont le niveau Ligue 1 : Teddy Teuma, Moris Bané, et d’autres qui ont déjà prouvé. Mais collectivement, dans l’envie et le caractère, ça n’y est pas encore."

Pour autant, ce match face aux Verts est attendu comme une opportunité. "C’est notre premier vrai test. On sait que l’ASSE est une très bonne équipe, l’un des favoris pour le titre, avec un coach qui a montré de belles choses en Ligue 1. Jouer à Geoffroy-Guichard, c’est toujours compliqué. À l’extérieur, on n’est pas performants, mais défensivement on peut surprendre. On a de vrais talents derrière, une défense solide. Offensivement, ça reste plus compliqué, mais sur un éclair de génie, pourquoi pas marquer et créer la surprise. "

Geoffroy-Guichard, un rendez-vous à part

Au-delà de l’aspect sportif, la ferveur autour de ce match décuple l’attente. "Jouer Sainté, c’est spécial. Il y a la ferveur populaire : à Annecy, on était 614 supporters rémois, et samedi je serai encore en déplacement. Ça n’a rien à voir avec l’ambiance que l’on va retrouver au Chaudron. C’est un vrai test à tous les niveaux. Les joueurs vont devoir se surpasser."