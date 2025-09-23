La restructuration interne de l’AS Saint-Étienne se poursuit avec l’arrivée d’un nouveau pilier stratégique. Fabien Dawidowicz est officiellement nommé Directeur Général Adjoint en charge des finances de l’ASSE.

Après l’annonce de l’arrivée de Cédric Chambaz la semaine dernière pour piloter la communication, l’AS Saint-Étienne continue de muscler son organigramme. Ce mardi, le club a officialisé l’arrivée de Fabien Dawidowicz au poste de Directeur Général Adjoint en charge des finances. Cette nomination s’inscrit dans une stratégie de structuration ambitieuse portée par les nouveaux dirigeants des Verts.

Un expert des chiffres au parcours tech et international

Fort d’une expérience de plus de vingt ans dans le monde de la finance, Fabien Dawidowicz a d’abord fait ses armes en cabinet d’audit. Ensuite, il s’est illustré au sein de plusieurs entreprises technologiques de premier plan. Il a notamment exercé les fonctions de Chief Financial Officer chez des sociétés en pleine croissance comme Spendesk, Yespark et The Luxurist. Là-bas, il a pu allier rigueur financière, vision stratégique et accompagnement de la transformation.

Fabien Dawidowicz : un profil séduisant au service des Verts

À travers ses expériences récentes, Fabien Dawidowicz s’est forgé une expertise. Il est capable de structurer des départements financiers tout en accompagnant la croissance rapide d’entreprises innovantes.

Il se définit lui-même comme un dirigeant « orienté performance et international», attaché à bâtir des équipes fiables et à forte valeur ajoutée. Son profil correspond parfaitement aux ambitions actuelles de l’ASSE. Celles-ci incluent bâtir une gouvernance moderne, ce qui est nécessaire pour permettre au club de retrouver durablement les sommets.

L’ASSE prépare l’avenir avec une gouvernance renforcée

Avec les arrivées successives de Chambaz et Dawidowicz, l’AS Saint-Étienne affiche clairement sa volonté de moderniser son fonctionnement et de renforcer les fondations administratives du club. En outre, ce travail de fond accompagne également les ambitions sportives affichées par la direction, à l’aube d’une saison capitale en Ligue 2.

Les supporters peuvent ainsi entrevoir une nouvelle ère, dans laquelle rigueur financière, rayonnement de la marque et stabilité seront les maîtres-mots.

Source : AS Saint-Étienne (LinkedIn)