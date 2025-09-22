Au-delà de la victoire 3-2 face à Reims, le Chaudron a une nouvelle fois été le théâtre de messages forts venus des tribunes. Les groupes de supporters de l’ASSE ont affiché plusieurs banderoles, dénonçant à la fois la répression policière et la multipropriété dans le football.

Le Chaudron était bien garni pour la réception du Stade de Reims lors de la 6ème journée de Ligue 2. Les stéphanois se sont imposés 3-2 dans un matchs marqué par des buts spectaculaires. Il n’y a pas que sur le terrain qu’il y avait des choses à voir et à retenir.

Des banderoles en soutien aux Red Kaos

Lors de la réception de Reims, les deux principaux kops stéphanois ont tenu à exprimer leur solidarité envers les Red Kaos, groupe de supporters du GF38, victimes de fouilles jugées abusives lors de leur venue à Saint-Etienne le 30 août dernier.

En Kop Sud, les Green Angels ont déployé une banderole interpellant directement : « Des déplacements encadrés pour des raisons de sécurité… mais qui nous protège de la police ? ». De l’autre côté du stade, en Kop Nord, les Magic Fans ont eux aussi apporté leur soutien avec un message clair : « Soutien aux groupes victimes de la répression ». Une façon d’unir la cause stéphanoise à celle des autres tribunes françaises confrontées aux mêmes problématiques.

La contestation contre la multipropriété

Les Green Angels ont également profité de cette rencontre pour pointer du doigt un autre fléau qui menace selon eux l’avenir du football : la multipropriété. Leur banderole affichée en Kop Sud était explicite : « La réussite éphémère aveugle le grand public. Des clubs courent à leur perte. Non à la multipropriété ! ». Un message fort à l’heure où de nombreux clubs professionnels passent sous le contrôle de fonds d’investissement gérant plusieurs écuries en parallèle, un modèle que rejettent fermement les supporters stéphanois, attachés à l’indépendance et à l’identité de leur club.

Geoffroy-Guichard, des tribunes toujours engagées

Ces banderoles rappellent que Geoffroy-Guichard n’est pas seulement un stade de football : c’est un lieu d’expression où les tribunes font entendre leurs voix. Fidèles à leur réputation, les Green Angels et les Magic Fans n’hésitent pas à interpeller, soutenir et dénoncer. Un engagement qui réaffirme l’identité singulière du peuple vert, bien au-delà du seul rectangle vert.