Après une fin de parcours compliquée à l’ASSE marquée par une blessure au genou, Boubacar Fall s’est engagé avec l’ASC Jaraaf, champion du Sénégal en titre. Le gardien de 24 ans tourne ainsi une page importante de sa jeune carrière pour en ouvrir une nouvelle sur sa terre natale.

Arrivé en 2020 en provenance de Guédiawaye FC, Boubacar Fall incarnait une belle promesse pour l’avenir stéphanois. Ses débuts en professionnel ont rapidement séduit par sa puissance et ses qualités sur sa ligne. Malheureusement, son ascension a été stoppée net par une grave blessure au genou en 2023, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant de longs mois.

Malgré son retour progressif, le gardien sénégalais n’a jamais réussi à retrouver une place durable dans la hiérarchie. En fin de contrat en juin 2025, il a quitté l’ASSE libre, refermant ainsi un chapitre teinté d’espoirs et de regrets.

Boubacar Fall rebondit à l’ASC Jaraaf

À 24 ans, l’international sénégalais retrouve son pays natal en s’engageant avec l’ASC Jaraaf, club mythique de Dakar, sacré champion du Sénégal la saison passée. Un retour aux sources qui sonne comme une véritable opportunité de relancer sa carrière.

Le gardien bénéficie d’un environnement familier et compétitif, dans une formation réputée pour son exigence et ses ambitions continentales. L’ASC Jaraaf participera notamment aux compétitions africaines de clubs, offrant à Fall une belle vitrine pour s’exprimer de nouveau au plus haut niveau.

📸🆕✍🏿💚🤍❤️ Le Jaraaf est heureux de vous annoncer l'arrivée du gardien de but international Sénégalais, Boubacar Fall 🧤en provenance de l'AS Saint-Etienne (FR 🇫🇷).

Les adieux émouvants de Boubacar Fall à l’ASSE

Très attaché au club du Forez, Fall a tenu à adresser un message empreint de sincérité aux supporters stéphanois : "Chaque histoire a une fin, et chaque fin annonce un nouveau départ. Merci à l’ASSE, au staff, à mes coéquipiers et aux supporters de m’avoir donné la chance d’écrire mes premières lignes dans le football professionnel. Ici, j’ai grandi, appris et mûri, sur et en dehors du terrain.

Aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre. Un nouveau défi m’attend, avec la même envie : me battre, progresser et montrer de quoi je suis capable. Rien n’est jamais facile, mais avec le travail, la foi et la détermination, tout est possible. Merci les Verts 💚. Place au prochain chapitre."

Ces mots résument à eux seuls le respect et la gratitude de Boubacar Fall envers l’ASSE. Le peuple vert retiendra l’image d’un joueur prometteur, combatif et attachant, dont l’histoire à Saint-Étienne aurait mérité un autre dénouement.