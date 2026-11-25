L’ASSE a réalisé une excellente opération dans la course à la montée en s’imposant sur la pelouse de Reims (0-1). Une victoire dont les effets se mesurent aussi dans les projections statistiques. Morning Foot vient d’actualiser son baromètre des probabilités de montée en Ligue 1. Les hommes d’Ian Cathro confortent leur statut de favoris.

ASSE : les chances de montée directe bondissent

Une journée de championnat peut parfois changer beaucoup de choses. En s’imposant à Auguste-Delaune, les Stéphanois ont non seulement écarté un concurrent direct, mais aussi profité du faux pas de Montpellier à Laval. Avec 31 points en treize rencontres, les Verts possèdent sept longueurs d’avance sur la troisième place.

Une situation qui se traduit dans les nouvelles projections du modèle MF Predict développé par Morning Foot. Lors de notre précédent baromètre après la 12e journée, l’ASSE affichait 75 % de chances de retrouver la Ligue 1. Cette probabilité atteint aujourd’hui 83,6 %.

Plus intéressant encore, les chances de montée directe passent de 70,4 % à 80,2 %. Saint-Étienne terminerait donc à l’une des deux premières places dans huit simulations sur dix. Quant au titre de champion de Ligue 2, sa probabilité est estimée à 57,8 %.

Nancy accélère, Montpellier décroche

Si les Verts ont de quoi se réjouir de leur succès face au Stade de Reims, ils ne sont pas les seuls à tirer profit de cette 13e journée. Nancy, qui vient d’enchaîner sept victoires en championnat, voit ses chances de montée grimper de 47,4 % à 58,7 %.

À l’inverse, Montpellier accuse le coup. Les Héraultais perdent 11,7 points de probabilité d’accession pour tomber à 34,6 %. Reims passe de 28,7 % à 19,9 %.

De quoi donner une dimension supplémentaire au prochain choc entre l’ASSE et Nancy à Geoffroy-Guichard. Les deux formations les mieux placées au classement comme dans les projections auront l’occasion de conforter leur position.

Les Verts en position de force, mais rien n’est acquis

Pour rappel, le modèle de Morning Foot repose sur 60 000 simulations des rencontres restantes. Il s’appuie sur les résultats, les performances offensives et défensives ainsi que l’avantage du terrain.

Les probabilités ne constituent pas une garantie. Il reste 21 journées à disputer, soit 63 points à distribuer pour chaque équipe. Mais avec 80,2 % de chances de montée directe, les Verts abordent la suite du championnat dans leur meilleure position statistique depuis la précédente actualisation.

Retrouvez l’ensemble des projections des 18 clubs dans le baromètre complet de Morning Foot, actualisé après chaque journée de Ligue 2.