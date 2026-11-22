L’ASSE retrouvait le championnat ce samedi soir avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade de Reims. Face à un sérieux concurrent à la montée, les hommes d’Ian Cathro avaient l’occasion de frapper un grand coup. Voici les tops/flops de la rédaction de Peuple-Vert après cette treizième journée de Ligue 2.

Une semaine après leur qualification difficile face à Rumilly, les Stéphanois retrouvaient leurs internationaux. Leaders du championnat, ils devaient confirmer leur succès contre Laval avant la trêve. Les Verts pouvaient surtout profiter du revers de Montpellier à Laval pour creuser l’écart. Mais Reims, quatrième et toujours invaincu à Auguste-Delaune, représentait un adversaire particulièrement dangereux.

Après une première période disputée, les Stéphanois ont trouvé la faille grâce à Zuriko Davitashvili (61e). Tout juste entré en jeu, le Géorgien a parfaitement exploité un service d’Augustine Boakye. Solides défensivement, les hommes d’Ian Cathro ont ensuite conservé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Une victoire précieuse (0-1), qui permet à l’ASSE de conforter son fauteuil de leader avec 31 points.

TOPS

Une victoire capitale dans la course à la montée

Difficile de trouver un meilleur moment pour frapper un grand coup. Face à un concurrent direct, les Stéphanois ont décroché un succès particulièrement important dans la course à la montée. Invaincu à Auguste-Delaune depuis le début de saison, Reims a finalement cédé face au leader. Une première défaite à domicile qui témoigne de la performance réalisée par les hommes d’Ian Cathro. Surtout, cette victoire permet aux Verts de profiter pleinement du revers de Montpellier à Laval (1-0). L’ASSE compte désormais 31 points, soit sept longueurs d’avance sur les Héraultais, troisièmes. Nancy reste à trois points après sa victoire face à Dijon. Mais le principal objectif demeure les deux premières places, synonymes de montée directe. Et sur ce point, les Stéphanois viennent de réaliser une excellente opération. Le premier véritable écart commence à se dessiner au classement.

Augustine Boakye, encore et toujours décisif

Il reste incontestablement l’un des hommes forts de ce début de saison. Après quelques rencontres moins spectaculaires, Augustine Boakye a retrouvé le chemin des statistiques face à Reims. Le Ghanéen a une nouvelle fois démontré sa capacité à faire basculer une rencontre sur une inspiration. Très actif dans ses prises de balle, il a régulièrement cherché à provoquer et à déstabiliser le bloc rémois. À la 31e minute, il a notamment sollicité le portier adverse d’une frappe lointaine. Mais c’est surtout son inspiration à la 61e minute qui restera décisive. Parfaitement inspiré, Boakye sert Zuriko Davitashvili pour permettre aux Verts de prendre l’avantage. Une superbe passe décisive qui vient récompenser sa prestation. Buteur, passeur ou créateur, le Ghanéen confirme qu’il possède plusieurs cordes à son arc. Une nouvelle contribution majeure dans la saison de l’homme à tout faire des Verts.

Ben Old, une prestation de référence

Souvent critiqué pour son irrégularité depuis le début de saison, Ben Old a parfaitement répondu présent à Reims. Le Néo-Zélandais avait déjà montré des signes encourageants en Coupe de France face à Rumilly. Buteur lors de cette rencontre, il avait largement contribué à la qualification stéphanoise. Cette fois, c’est défensivement que le Kiwi s’est particulièrement distingué. Face à l’une des meilleures attaques du championnat, Old a livré une prestation pleine d’autorité. Solide dans ses duels, attentif dans ses placements, il a parfaitement contenu les initiatives adverses dans son couloir. Son activité a également été précieuse dans les transitions offensives. Ses appels et ses projections ont régulièrement offert des solutions pour exploiter les espaces laissés par les Rémois. Une prestation particulièrement rassurante pour un joueur qui peinait encore à convaincre pleinement. Son but face à Rumilly semble lui avoir redonné confiance. De quoi espérer un véritable déclic.

Une défense impériale face à la deuxième attaque

C’est probablement l’une des plus grandes satisfactions de cette rencontre. Face à la deuxième meilleure attaque de Ligue 2, les Stéphanois ont retrouvé toute leur solidité défensive. Les Rémois avaient inscrit 24 buts en douze rencontres avant ce choc. Pourtant, ils ont éprouvé les plus grandes difficultés à déstabiliser l’arrière-garde stéphanoise. Kévin Pedro a une nouvelle fois été particulièrement précieux dans l’axe, multipliant les interventions et les couvertures. Son apport ne s’est pas limité au travail défensif. Repositionné plus haut après l’entrée de Chico Lamba, il a également proposé des solutions offensives intéressantes. Malgré quelques situations dangereuses, les Verts ont su préserver leur avantage. L’ASSE signe ainsi son cinquième clean sheet lors de ses six dernières rencontres de championnat. Une statistique particulièrement encourageante après les problèmes défensifs rencontrés en début de saison. La prestation de Guingamp semble désormais bien loin.

Mamour Ndiaye continue de rassurer

Les rencontres passent et Mamour Ndiaye continue de prendre confiance dans les cages stéphanoises. De retour de la trêve internationale, le Sénégalais a signé une nouvelle prestation rassurante. Très peu sollicité pendant certaines séquences, il a néanmoins répondu présent lorsque les Rémois ont trouvé des espaces. À la 54e minute, le portier remporte notamment un face-à-face important devant Martial Tia. Une intervention décisive alors que le score était encore nul et vierge. Ndiaye a également affiché une présence rassurante dans les airs. Ses sorties sur coups de pied arrêtés ont permis de soulager une défense particulièrement appliquée. Après la déconvenue de Guingamp, le jeune gardien a parfaitement rebondi. Il profite ainsi de l’absence de Gautier Larsonneur pour accumuler les minutes et les clean sheets. Une nouvelle soirée convaincante pour celui qui assure parfaitement l’intérim.

Une différence de buts qui fait du bien

Au-delà des trois points, cette victoire possède également un intérêt comptable particulièrement important. En s’imposant sans encaisser de but, l’ASSE améliore encore une différence de buts déjà favorable. Désormais à +15, les Stéphanois possèdent une avance intéressante sur leurs principaux concurrents. Nancy, deuxième avec 28 points, présente une différence de +9. Montpellier, troisième avec 24 points, se retrouve à +8 après sa défaite contre Laval. Les Verts disposent donc respectivement de six et sept buts d’avance sur leurs poursuivants dans cet exercice. Un avantage qui pourrait devenir déterminant en cas d’égalité de points en fin de saison. Après le lourd revers subi à Guingamp, l’ASSE a parfaitement réagi. Les clean sheets successifs et les victoires permettent désormais de consolider cette avance. Un détail loin d’être anodin dans une course à la montée qui pourrait se jouer sur peu de choses.

Zuriko Davitashvili, le retour du magicien

C’est peut-être l’une des meilleures nouvelles de la soirée. Depuis le début de saison, Zuriko Davitashvili peinait à retrouver son influence dans le collectif stéphanois. Parfois en difficulté dans le système d’Ian Cathro, le Géorgien semblait manquer de confiance et de repères. Mais son entrée face à Reims pourrait bien marquer un tournant. Lancé à la 58e minute à la place de Thierno Ballo, il n’a eu besoin que de quelques instants pour briller. Sur son premier véritable ballon, Davitashvili surgit pour reprendre le service d’Augustine Boakye et ouvrir le score (61e). Un but décisif qui vient immédiatement récompenser son entrée. Libéré, le Géorgien a ensuite retrouvé cette capacité à provoquer et à accélérer les transitions. Ses prises de balle ont régulièrement permis aux Verts de se projeter vers l’avant. On a enfin retrouvé des inspirations rappelant le Zuriko de la saison dernière. Une excellente nouvelle pour la suite.

Un effectif qui retrouve enfin ses forces

L’infirmerie stéphanoise commence enfin à se vider. Après plusieurs semaines marquées par les blessures et les absences, Ian Cathro retrouve progressivement ses forces vives. Face à Reims, le technicien écossais pouvait notamment compter sur le retour de Tamar Svetlin dans le groupe. Le Slovène était absent depuis plusieurs semaines en raison d’un problème au tendon d’Achille. Son retour permet de renforcer un entrejeu qui avait parfois manqué de solutions. Les internationaux ont également retrouvé le groupe après leurs rassemblements respectifs. Avec les retours de Chico Lamba et Mahmoud Jaber, la concurrence s’intensifie dans presque tous les secteurs. Gautier Larsonneur reste le principal absent parmi les cadres, avec un retour espéré avant Noël. Une situation particulièrement encourageante après les difficultés rencontrées la saison passée. Les blessures avaient alors lourdement pesé dans la course à la montée. Espérons que cette embellie physique se prolonge.

Les supporters indépendants ont répondu présent

Le déplacement à Reims restera malheureusement marqué par les événements survenus avant la rencontre. Près d’un millier de supporters stéphanois ont été contraints de rebrousser chemin avant de rejoindre Auguste-Delaune. Pourtant, quelques voix vertes ont tout de même réussi à se faire entendre dans les tribunes rémoises. Des supporters indépendants, ayant réservé leurs places directement dans le stade, ont encouragé les hommes d’Ian Cathro. Une présence remarquée et particulièrement appréciable dans un déplacement aussi important. Malgré un parcage privé de ses habitués, les Stéphanois n’ont donc pas évolué sans soutien. Après le coup de sifflet final, les joueurs ont d’ailleurs partagé leur joie avec les supporters présents. Une célébration méritée pour ces fidèles qui ont accompagné leur équipe dans un contexte particulièrement compliqué. Une nouvelle preuve que le Peuple Vert répond toujours présent, même lorsque les circonstances deviennent défavorables.

FLOPS

Une interdiction de déplacement incompréhensible

C’est le véritable scandale qui aura entouré cette rencontre. À quelques jours du déplacement, le ministère de l’Intérieur avait décidé d’interdire la venue des supporters stéphanois à Reims. Une décision contestée par les associations de supporters devant la justice administrative. Vendredi, le Conseil d’État avait rejeté leur recours, sans pour autant considérer que l’accès au stade était totalement interdit. Le lendemain, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné à la préfecture de permettre l’accès au parcage sous certaines conditions. Les supporters pensaient donc pouvoir assister à la rencontre. Pourtant, près d’un millier d’entre eux ont finalement été interceptés par les forces de l’ordre. Contraints de faire demi-tour à proximité du stade, ils ont regagné le Forez sans pouvoir assister au match. Une situation difficilement compréhensible après les indications communiquées quelques heures plus tôt. L’ASSE a officiellement réclamé des explications aux autorités compétentes. Un épisode regrettable qui appelle des clarifications et ne doit pas se reproduire.

João Ferreira, encore un avertissement

João Ferreira continue d’accumuler les avertissements depuis le début de saison. Déjà connu pour son engagement parfois excessif, le Portugais a une nouvelle fois été sanctionné face à Reims. Un carton jaune supplémentaire qui pourrait prochainement coûter cher aux Stéphanois. Avec désormais quatre avertissements, le latéral n’est plus qu’à une sanction du seuil entraînant une suspension. Une situation particulièrement frustrante au regard de son importance dans le système d’Ian Cathro. Très actif offensivement, Ferreira apporte régulièrement des solutions grâce à ses dédoublements et ses projections. Mais son tempérament lui joue parfois des tours dans les duels. Une accumulation de cartons qui pourrait rapidement obliger Cathro à revoir ses plans. Avec un calendrier chargé, les Verts doivent éviter les suspensions évitables. Le Portugais devra désormais faire preuve de davantage de maîtrise dans ses interventions.

Julien Le Cardinal, toujours pas rassurant

Les semaines passent, mais Julien Le Cardinal peine encore à retrouver son meilleur niveau. Après plusieurs alertes physiques, le capitaine stéphanois ne semble toujours pas avoir récupéré toutes ses certitudes. Face à Reims, sa prestation a une nouvelle fois laissé quelques interrogations. Moins souverain dans ses interventions, le défenseur n’a pas toujours affiché l’assurance qui faisait sa force. Ses choix et ses placements ont parfois manqué de justesse face aux offensives rémoises. Une prestation qui tranche avec les excellentes dispositions affichées avant ses problèmes physiques. Le Cardinal reste évidemment un élément important du groupe, notamment grâce à son expérience et son leadership. Mais la concurrence commence à devenir particulièrement intéressante. Chico Lamba retrouve progressivement ses sensations et représente une alternative crédible dans l’axe. De son côté, Kévin Pedro continue d’enchaîner les prestations convaincantes. Le capitaine va devoir rapidement retrouver son meilleur visage pour conserver son statut indiscutable.