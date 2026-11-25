Un nom bien connu des supporters stéphanois pourrait résonner à Geoffroy-Guichard ce samedi. À l’occasion du huitième tour de la Coupe de France, l’ASSE accueillera le FC Villefranche Beaujolais. Parmi les joueurs caladois figure Loïck Piquionne, membre de la famille de Frédéric, ancien attaquant des Verts. Et comme lui, le joueur de 25 ans évolue à la pointe de l’attaque.

Un autre Piquionne dans le Chaudron

Les supporters stéphanois qui ont connu les premières saisons suivant la remontée de 2004 se souviennent forcément de Frédéric Piquionne. Arrivé dans le Forez à l’été 2004 en provenance du Stade Rennais, l’attaquant avait participé aux belles années de l’ASSE sous les ordres d’Élie Baup, aux côtés de Pascal Feindouno et Didier Zokora.

Auteur de 28 buts en 101 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot vert, l’ancien international français avait quitté Saint-Étienne en janvier 2007 pour rejoindre Monaco sous forme de prêt. Malgré un départ mouvementé, il conserve de bons souvenirs de son passage dans le Forez, comme il nous l’avait confié lors d’un entretien accordé à Peuple Vert en août 2023.

Près de vingt ans plus tard, c’est un autre Piquionne qui pourrait fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Loïck a bénéficié des conseils de Frédéric

Né à Rennes le 17 avril 2001, Loïck Piquionne a notamment effectué sa formation au FC Nantes. Passé par l’équipe de France U16, l’attaquant avait évoqué ses liens avec l’ancien Stéphanois dans un entretien publié sur le site officiel des Canaris en 2018.

« Nous ne nous voyons pas très souvent mais il suit ma progression et me donne des conseils. Il me recommande d’être plus tueur, plus “méchant” avec mes adversaires pour progresser. »

Après une saison passée à Châteauroux, l’avant-centre a rejoint Villefranche à l’été 2026, comme le confirme le club caladois.

Samedi dernier, il a d’ailleurs ouvert son compteur en championnat dès la 4e minute sur la pelouse de Bastia. Un but qui n’a pas empêché la nouvelle défaite de Villefranche (4-2), avant-dernier de Ligue 3 et en grande difficulté cette saison.

Le rendez-vous de Coupe de France offrira une belle parenthèse au club du Beaujolais. Pour Loïck Piquionne, l’occasion sera aussi particulière de se produire dans un stade où Frédéric a connu quelques-uns des beaux moments de sa carrière.

Rendez-vous samedi 28 novembre à 19 heures pour ce huitième tour de Coupe de France.