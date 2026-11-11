L’ASSE occupe la première place de Ligue 2 après douze journées et continue d’afficher des ambitions élevées. Mais quelles sont réellement les chances des Verts de retrouver l’élite ? Morning Foot a développé un baromètre statistique pour estimer les probabilités de montée des 18 clubs du championnat. Selon sa dernière version, plus prudente, Saint-Étienne possède 75 % de chances d’accéder à la Ligue 1.

Avec 28 points récoltés en douze rencontres, l’AS Saint-Étienne réalise un début de saison particulièrement solide. La victoire obtenue face à Laval (2-0) a permis aux hommes de Ian Cathro de conforter leur première place, avec trois longueurs d’avance sur Nancy.

Les Stéphanois affichent une moyenne de 2,33 points par match. Un rythme qui les place dans une position favorable pour la suite de la saison. Mais le classement ne permet pas, à lui seul, de mesurer les perspectives de montée.

C’est précisément l’objectif du baromètre de la montée développé par Morning Foot. Ce modèle expérimental simule différentes fins de championnat pour estimer les chances de chaque formation de rejoindre la Ligue 1.

ASSE : 75 % de chances de monter en Ligue 1

Selon le scénario prudent V13, actualisé le 10 novembre 2026, l’ASSE possède 75 % de probabilité de retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison.

Dans le détail, les Verts disposent de 70,4 % de chances de terminer aux deux premières places, directement qualificatives pour l’élite.

Le modèle leur attribue également 23,8 % de probabilité de terminer entre la troisième et la cinquième place, et donc de participer aux play-offs.

Ces deux dernières probabilités correspondent à des issues distinctes. Le pourcentage total de montée tient également compte des chances de franchir les barrages : il ne correspond donc pas à leur simple addition.

BAROMÈTRE DE LA MONTÉE — JOURNÉE 12 75,0 % Probabilité totale de montée de l’ASSE Montée directe : 70,4 % Qualification aux play-offs : 23,8 %

Ces estimations restent favorables à Saint-Étienne, sans pour autant faire de la montée une certitude. Il reste encore 22 journées à disputer et la hiérarchie peut évoluer rapidement.

Nancy et Montpellier, les principaux rivaux de l’ASSE

Derrière les Verts, deux formations se détachent dans les projections de Morning Foot.

L’AS Nancy Lorraine, deuxième avec 25 points, possède 47,4 % de chances de monter en Ligue 1. Le club lorrain devance légèrement Montpellier, crédité de 46,3 %.

Le Stade de Reims reste également un concurrent à surveiller. Avec 21 points au classement, les Rémois disposent de 28,7 % de probabilité d’accession.

Le Pau FC complète le groupe des principaux prétendants avec 14,6 %, devant Dijon (9,9 %).

Ces projections montrent que l’ASSE dispose d’un avantage statistique important. Mais elles soulignent également l’incertitude entourant la deuxième place et la bataille pour les play-offs.

Le classement des favoris à la montée en Ligue 1

Voici les six clubs les mieux placés selon le scénario prudent V13 de Morning Foot, après la douzième journée.

Club Points Montée directe Montée totale ASSE 28 70,4 % 75,0 % Nancy 25 40,0 % 47,4 % Montpellier 24 38,7 % 46,3 % Reims 21 21,6 % 28,7 % Pau 20 9,5 % 14,6 % Dijon 18 5,9 % 9,9 %

Source : Morning Foot, baromètre expérimental V13, scénario prudent, actualisé le 10 novembre 2026.

Pourquoi les probabilités sont-elles désormais plus prudentes ?

Le modèle de Morning Foot a récemment évolué afin de limiter les conclusions trop rapides en début de championnat.

La nouvelle version accorde davantage de place à l’incertitude. Elle évite notamment de considérer qu’une équipe ayant pris une avance importante après douze journées conservera nécessairement le même rythme jusqu’au printemps.

Pour cela, le scénario prudent utilise une régularisation statistique équivalant à 48 matchs fictifs, afin de rapprocher les niveaux estimés des équipes de la moyenne du championnat.

Le modèle simule ensuite 60 000 fins de saison en intégrant les 198 rencontres restant à disputer. Les probabilités de montée directe, de qualification aux play-offs et d’accession finale sont calculées à partir de ces simulations et d’hypothèses spécifiques pour les barrages.

Cette approche explique pourquoi les Verts restent favoris sans afficher une probabilité proche de 90 %. Leur avance est réelle, mais le championnat est encore loin de son terme.

Il faut également rappeler que ce modèle demeure expérimental. Sa validation historique complète reste à finaliser et certaines variables, notamment les blessures ou les évolutions futures des effectifs, ne sont pas intégralement prises en compte.

ASSE : un nouveau rendez-vous pour suivre la course à la montée

Avec 28 points après douze journées, Saint-Étienne a posé les bases d’une saison ambitieuse. Mais le chemin vers la Ligue 1 reste semé d’obstacles.

Les confrontations directes, les éventuelles séries négatives et la progression des poursuivants auront une influence sur les prochaines estimations.

Peuple Vert vous proposera désormais régulièrement ce baromètre de la montée afin de suivre les chances de l’ASSE et leur évolution au fil des journées.

Pour consulter les projections complètes des 18 équipes, retrouvez le baromètre de la montée en Ligue 1 sur Morning Foot.